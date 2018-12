Ausilio a Sky: importanti parole su Modric e sul ritorno di Mourinho

Ausilio a Sky parla di Modric e dell’eventuale ritorno di Mourinho

Piero Ausilio è stato ospite di un programma condotto da Gianluca Di Marzio e trasmesso su Sky Sport. L’interno di tale trasmissione è quello di conoscere da vicino i principali dirigenti delle società sportive italiane. Oggi appunto è stata la volta di Ausilio, che ha affrontato diversi argomenti caldi inerenti alla sua società di appartenenza.

Le parole di Ausilio su Suning

Uno degli argomenti più importanti riguarda senza dubbio la nuova società, che sta dando un nuovo volto all’Inter e che sta lavorando per far tornare la squadra ai livelli che gli competono. “La proprietà è molto ambiziosa, e vuole portare l’Inter ad essere una squadra che vinca, e che non si accontenti di arrivare seconda, terza oppure quarta. Ai tifosi posso dire che stiamo lavorando in maniera dura per far si che si torni a vincere al più presto”.

Modric

Il sogno di mercato, ormai dall’estate scorsa, è Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid e neo pallone d’oro. Ausilio, nelle parole rilasciate a Sky, ha fatto capire che la società è più che intenzionata a fare un nuovo tentativo per il giocatore. “Quest’estate onestamente non ci credevo fino in fondo. Mi sono limitato a dire “Noi siamo qui, se il Real Madrid è disposto possiamo parlarne. Tuttavia in virtù della nostra situazione non mi sentivo di intavolare una trattativa. Ora? Parliamo di calciatori così importanti e con così tanta qualità che nel calcio non puoi mai mai a niente”.

Mourinho

Con il fatto che recentemente Mourinho si sia liberato dal Manchester United, e che sia quindi a piede libero, l’accostamento all’Inter diventa inevitabile. Ausilio ha voluto parlare anche della possibilità di un ritorno del portoghese sulla panchina nerazzurra, e le sue parole appaiono molto eloquenti. “Non sono sorpreso che se ne parli. Viviamo in un’era totalmente social, in cui tutti possono dire quello che vogliono. Il nostro approccio è qui razionale che emotivo, per questo evitiamo di farci prendere dall’enfasi. Abbiamo in essere un progetto con Spalletti che dura da un anno e mezzo, e la nostra intenzione è di continuare così per tanti ani ancora”.