Inter, Ausilio prova il doppio colpo: pronto a pagare 52 milioni!

Ausilio è pronto a spendere tanto per l’Inter

Luciano Spalletti può essere soddisfatto. Piero Ausilio e gli uomini di mercato dell’Inter si stanno muovendo molto.

Dopo aver completato già cinque colpi (Lautaro Martìnez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano) Piero Ausilio è pronto a realizzare un doppio colpo. Sul piatto i nerazzurri hanno 52 milioni di Euro da spendere per due obiettivi in grado di rinforzare significativamente la rosa di Luciano Spalletti.

L’interesse per Malcom non è nuovo. I nerazzurri seguono il giovane brasiliano sin dall’inizio della stagione e, ora, sono molto vicini a chiudere la trattativa. Il giocatore ha già manifestato la sua volontà di passare all’Inter e, ora, i nerazzurri devono solo trovare l’accordo con il Bordeaux. I francesi chiedono 40 milioni e i nerazzurri vogliono arrivare a quella cifra in più tranches. L’obiettivo di Ausilio è quello di chiudere la trattativa con un prestito oneroso ed un successivo diritto di riscatto. Ora l’Inter punta a trovare l’accordo sulle cifre: si parla di 8 milioni subito e 32 alla fine della stagione. Il secondo nome sul taccuino è quello di William Carvalho. Il centrocampista portoghese è uscito dai mondiali dopo la sconfitta contro l’Uruguay e, ora, potrà concentrarsi sul suo futuro. L’Inter punta a chiudere con 12 milioni e una contropartita allo Sporting Lisbona.

L’idea di Ausilio

La trattativa per Malcom è in chiusura. Manca solo un accordo sul costo del prestito ed il successivo riscatto ma la soluzione è vicina.

Per William Carvalho, invece, i nerazzurri cercano di muoversi in anticipo sapendo che il giocatore farebbe molta gola a tanti club europei.