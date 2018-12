Intervistato negli studi Sky da Gianluca Di Marzio, il Direttore Sportivo dell’Inter Piero Ausilio è tornato a parlare del croato Marcelo Kovacic. Arrivato insieme ad Icardi subito dopo la cessione di Philippe Coutinho al Liverpool, il giocatore del Chelsea a Milano ha sempre lasciato un buon ricordo. Su di lui si pensava si potesse costruire la squadra del futuro, ma un’offerta irrinunciabile da parte del Real Madrid lo strappò al popolo di fede nerazzurra.

Ausilio su Kovacic: “In futuro si può”

“Un giocatore a cui sono particolarmente legato? Kovacic, perché è uno di quei talenti del calcio di cui non puoi non innamorarti: non puoi non pensare bene di un ragazzo come lui”. Queste le parole del DS meneghino che ha poi continuato spiegando che un ritorno del croato nella Milano nerazzurra in futuro è possibile.

Diciamoci la verità, nonostante il recente trasferimento al Chelsea di Maurizio Sarri, il nome di Kovacic non ha mai abbandonato l’agenda degli 007 interisti. Il suo profilo, insieme a quello di Nicolò Barella, rimane tra i più graditi. I buoni rapporti con il Cagliari potrebbero giovare per ingaggiare il classe ’97, ma classe e la qualità di Kovacic, insieme alla sua esperienza, faranno di lui un profilo sempre appetibile.

Per questo motivo, non è da escludere che già la prossima estate Ausilio faccia pervenire al Real una proposta ufficiale, complice la possibile partenza di Matìas Vecino. L’uruguayano, già allenato da Sarri ai tempi dell’Empoli, è molto stimato dal tecnico toscano.