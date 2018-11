L’Atletico Madrid rischia di perdere il giocatore a gennaio, il motivo? Non è stato trattato come gli altri compagni di squadra

L’Atletico Madrid potrebbe dire addio a gennaio a Jan Oblak. Secondo quanto riportato da Marca, il portiere sloveno non sarebbe contento del trattamento riservato dal club nei suoi confronti sul discorso legato al rinnovo del contratto.

Arrivato nel 2016, con un contratto fino al 2021, Oblak non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo da parte della società, a differenza di molti compagni di squadra. Una situazione che potrebbe portare il numero uno a lasciare Madrid.

Via a gennaio

Secondo quanto riportato da Marca, Jan Oblak ha dichiarato che potrebbe andare via a gennaio e per il club questa decisione non dev’essere sorprendente. Nell’evento di ieri sera, dove il portiere sloveno è stato premiato, Oblak ha così commentato sulla possibilità di restare all’Atletico Madrid: “Non lo so, sì al momento sono qui”.

Da parte della dirigenza spagnola c’è tranquillità. Oblak ha ancora tre anni di contratto e una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro. Una cifra che, ad oggi, non è mai stata spesa per un portiere. Ma, attenzione: nell’ultima sessione di calciomercato, il Chelsea ha stabilito il nuovo record assoluto per l’acquisto di un portiere, con l’arrivo di Kepa dall’Athletic Bilbao per 80 milioni di euro. Dietro al numero uno spagnolo, il Liverpool con 75 milioni di euro spesi per Alisson dalla Roma. I top club restano alla finestra, anche l’Inter, con il club nerazzurro che non vuole farsi trovare spiazzato nel momento in cui verrà sostituito Handanovic.

(fonte: marca.com)