Atalanta-Inter, Zapata sogna la vittoria e il gol contro i nerazzurri

Atalanta-Inter, Zapata avvisa i nerazzurri: “Vogliamo vincere in casa e spero di segnare”

Tra poco più di due ore Atalanta e Inter saranno protagoniste del lunch-match della dodicesima giornata di serie A. Una sfida che promette gol e spettacolo. Gli uomini di Gasparini stanno attraversando un ottimo momento di forma, sono reduci da tre vittorie consecutive. Non è da meno l’Inter che è pronta a conquistare l’ottava vittoria di fila cercando di mantenere il passo del Napoli, in attesa di Milan-Juventus.

Spalletti potrebbe apportare qualche cambio di formazione, facendo respirare qualche titolare. Possibile l’inserimento di Miranda al centro della difesa cosi come Borja Valero dovrebbe partire dall’inizio al posto di Nainggolan, ancora non al meglio. Tra le file dell’Atalanta, c’è Zapata che sogna la vittoria e magari di segnare proprio all’Inter. “Sono una squadra forte, anche contro il Barcellona hanno fatto un’ottima gara. Non regalano nulla, sarà una bella battaglia. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, i nostri tifosi ci daranno una spinta in più”, ha dichiarato l’attaccante atalantino prima della gara.

Zapata si augura di riuscire a segnare anche all’Inter e regalare i tre punti alla propria squadra per proseguire la risalita in classifica nei posti che contano. “In ogni partita speri di segnare, a volte va bene altre no. E’ un bel rivale da affrontare, spero di fare bene. Speriamo di vincere in casa e fare gol”.