Atalanta-Inter, Toloi e Mancini osservati speciali a Bergamo

Atalanta Inter, occhi puntati sugli atalantini Toloi e Mancini per la difesa del futuro.

Domani l’Inter farà visita all’Atalanta di Gasperini nel lunch-match delle 12:30. Una trasferta insidiosa per Spalletti che sta cercando di preparare al meglio. Possibile qualche cambio di formazione. C’è da capire se schierare Nainggolan dall’inizio o dar spazio a Joao Mario nel 4-3-3. Possibile anche l’inserimento di Gagliardini contro la sua ex squadra dopo la bella prestazione contro il Genoa.

La trasferta di Bergamo sarà anche l’occasione per valutare due giocatori dell’Atalanta nel mirino dell’Inter. Si tratta di Toloi e Mancini. Il primo é già un’obiettivo dei nerazzurri da un po’ di tempo mentre Mancini é il nome nuovo per la difesa. Se per il brasiliano l’Inter ha gia sondato il terreno con la società bergamasca, per il giovane difensore azzurro domani potrebbe essere l’inizio di una lunga chiaccherata mercato. Un po’ come successo con Bastoni. E chissà se Mancini non segua un altro ex atalantino,Gagliardini.