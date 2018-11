Atalanta Inter | Spalletti pensa ad un titolare a sorpresa

Atalanta Inter | Spalletti pensa ad un possibile un titolare a sorpresa

Atalanta Inter | Sfida tra nerazzurri quella che andrà in scena domani alle 12 e 30 a Bergamo, visto che gli uomini di Spalletti affronteranno il terribile ex Gasperini. Terribile perché in diverse circostanze l’attuale allenatore atalantino è riuscito a battere la sua ex squadra, motivo per il quale la sfida di domani sarà tutt’altro che semplice. L’Inter viene dalla sfida contro il Barcellona, e Spalletti dovrà necessariamente dosare le forze dopo il notevole dispendi di energie di martedì.

Domani sicuramente si rivedrà in campo Joao Mario, autentica sorpresa delle ultime gare. Il portoghese ha riposato, visto che non è stato inserito nella lista Champions, e viste le condizioni non ottimali di Nainggolan domani comparirà quasi certamente tra i titolari.

A completare il centrocampo dovrebbero esserci Brozovic e Gagliardini, con la riproposizione del 4-3-3 che sta consentendo alla squadra nerazzurra di esprimersi al meglio. In difesa con ogni probabilità si rivedrà il quartetto base, con Asamoah Skriniar e De Vrij. A destra Vrsaljko potrebbe essere insidiato da D’Ambrosio, che al pari di Joao Mario martedì ha riposato.

Possibile sorpresa in attacco, visto che Candreva sta risalendo posizioni nei pensieri di Spalletti. L’ex lazio potrebbe scalzare Politano, unico giocatore ad aver ottenuto una presenza in ogni gara finora disputata. Il folletto ex Sassuolo potrebbe partire dalla panchina per entrare e creare scompiglio a gara in corso, per sorprendere la difesa avversaria colpendo sulla stanchezza.

A completare il tridente Icardi e Perisic.