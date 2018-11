Atalanta-Inter, probabili formazioni: tre cambi sicuri per Spalletti

Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Joao Mario, Gagliardini e Candreva le scelte di Spalletti?

Tra poco più di due ore andrà in scena Atalanta-Inter, gara valida per la dodicesima giornata. In palio tre punti che possono dare continuità a entrambe le squadre. Gasperini sogna la quarta vittoria di fila, Spalletti l’ottava. Se l’Inter dovesse vincere e il Milan fermare la Juventus, i punti di distacco tra nerazzurri e bianconeri diventerebbero tre.

Spalletti molto probabilmente apporterà qualche cambio di formazione, una sorta di tourover anche se andiamo incontro alla sosta per le Nazionali. Nainggolan partirà dalla panchina, così come Vecino, a giovarne saranno Gagliardini, che ritrova la sua ex squadra, e Joao Mario sempre più affamato di rivincita. Anche Candreva dovrebbe partire titolare con Politano che seguirà almeno l’inizio di gara dalla panchina.

Probabile cambio anche in difesa. De Vrji potrebbe lasciar posto a Miranda nei quattro del reparto arretrato visto che Spalletti vorrebbe riproporre il 4-3-3 che ha retto bene contro il Barcellona.