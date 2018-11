Atalanta Inter | Moratti: “Gara difficile ma spero che vinca l’Inter”

Domenica Atalanta-Inter sarà il lunch-match della dodicesima giornata di serie A. Gara molto ostica per i nerazzurri di Spalletti che arrivano dall’ottimo 1-1 contro il Barcellona. Gasperini ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare e sembra essere tornata quella delle zone alte in classifica. Il tecnico dei bergamaschi ritroverà la sua ex squadra dove non ebbe vita facile ma riscattatosi poi proprio con l’Atalanta.

Questa mattina Massimo Moratti è stato intervistato da CalcioAtalanta è ha parlato sia di Gasperini che di quello che sarà Atalanta-Inter. “All’Inter ebbe un’esperienza negativa, ma all’Atalanta si sta esprimendo molto bene. Pentito della scelta? In quel momento non potevo prendere altre decisioni. Arrivavano solo risultati negativi e la fiducia non era al massimo. All’Inter si ragiona in un modo un po’ diverso: quando non ci sono risultati si deve intervenire in qualche modo”, ha così ricordato l’esperienza di Gasperini Massimo Moratti.

Che sia una gara insidiosa per gli uomini di Spalletti si sa e Moratti predica concentrazione e determinazione all’Inter: “Storicamente a Bergamo è molto difficile. Ma è una sfida altrettanto importante e l’Inter dovrà scendere in campo con molta concentrazione per cercare di fare risultato. Spero ovviamente che vinca l’Inter, ma sarà comunque difficile su un campo come quello di Bergamo”. La speranza di Moratti è quella di tutti i tifosi che sperano nell’ottava vittoria di fila in campionato.