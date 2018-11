Atalanta-Inter, i precedenti spaventano Spalletti: ultimi 10 anni da incubo

Atalanta-Inter, i precedenti degli ultimi 10 anni preoccupano Spalletti: solo un successo a Bergamo

Atalanta-Inter è il lunch-match della dodicesima giornata in programma domenica alle 12:30. Da una parte i nerazzurri,sponda Bergamo, reduci da tre vittorie consecutive, dall’altra i nerazzurri milanesi. Spalletti e i suoi arrivano alla sfida contro i bergamaschi dopo 7 vittorie di fila in campionato e l’ottimo pareggio col Barcellona in Champions. Negli ultimi anni la sfida tra le due compagini nerazzurre non è stata una gara facile, anzi.

I precedenti tra Atalanta e Inter sorridono ai secondi: 15 successi dei bergamaschi contro i 24 dell’Inter ma anche 22 pareggi. Il dato allarmante è che negli ultimi dieci anni l’Inter è riuscita a vincere una sola volta contro, nella stagione 2014-15 con un sonoro 4-1. L’anno scorso un deludente pareggio a reti bianche tra le due e pensare che c’erano in gioco Europa League e Champions.

Ora la situazione è diversa: l’Atalanta deve continuare la sua risalita in classifica, l’Inter vuol dare continuità al proprio periodo di vittorie.