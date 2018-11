Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: fiducia a Gagliardini a centrocampo

Atalanta Inter, le formazioni ufficiali, Spalletti sorprende tutti e cambia poco. Gagliardini e Miranda le novità

Atalanta-Inter, una sfida da non sottovalutare e che può dire e dare tanto a entrambe le formazioni. L’Atalanta vuol continuare a risalire in classifica dopo le tre vittorie consecutive. L’Inter vuole l’ottava vittoria di fila soprattutto dopo che il Napoli ha vinto contro il Genoa e stasera la Juventus sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Spalletti ha deciso di attuare qualche cambio di formazione, con alcuni cambi nei vari reparti. Nainggolan, non al meglio, non partirà dall’inizio e magari entrerà a gara in corso.

Se Spalletti ha deciso di cambiare qualcosa mantenendo il 4-3-3, Gasperini ha cercato di dar fiducia agli undici che hanno conquistato 9 punti nelle ultime tre gare.

ATALANTA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

INTER: Handanovic, D’Ambrosio,Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti