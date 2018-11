Atalanta Inter: è da qui che si raggiungono i traguardi. Possibilità per…

Atalanta Inter: passato e presente di una gara sempre insidiosa

Atalanta Inter è il nuovo step da superare per confermare i progressi fatti fino a ora. Gli uomini di Spalletti hanno dimostrato in quest’ultimo periodo di possedere qualità importanti per fronteggiare i diversi impegni. La gara contro il Barcellona ha confermato che con il lavoro e l’impegno si possano superare le difficoltà. Ciò vuol dire che a Bergamo si dovrà tenere altissima la tensione. Che ci sia Suarez, Kane o qualcun altro al loro posto l’impegno dovrà sempre essere lo stesso.

Gasperini è un allenatore molto tattico che abbina coordinazione a forza fisica e corsa. Il modulo è consolidato da tempo e gli interpreti, pur variando spesso, possono inserirsi in un contesto preciso. In casa poi i Bergamaschi danno sempre filo da torcere a chiunque.

Un progetto giovane e chiaro con una precisa filosofia economica e di gioco. È proprio da queste trasferte quindi che passa la crescita tangibile di un gruppo. Non bisogna infatti correre il rischio di abbassare la guardia. Gli uomini della Dea, hanno anche maturato una certa esperienza europea e sono proprio alla ricerca di un riscatto per via della mancata qualificazione all’attuale fase finale di Europa League.

Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni qualche giorno fa, dicendo che avrebbe preferito affrontare l’Inter prima e non in questo momento di forma. Parole che da un lato confermano la forza di Icardi e compagni ma che hanno anche come obiettivo quello di alleggerire la tensione dei suoi.

Spalletti dovrà fare i conti con le fatiche dell’ultima gara di Champions considerando anche la prossima sosta che vedrà molti dei suoi titolarissimi partire con le proprie nazionali. Possibilità per Joao Mario e Keita con il nuovo assetto con il 4-3-3. Nainggolan da valutare per via della caviglia ancora forse non al 100%. Difficile non vedere in campo per una gara così delicata Icardi, Vecino, Brozovic, Skriniar e Politano.