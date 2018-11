Atalanta Inter, disastro nerazzurro: le pagelle (GdS)

Atalanta Inter, le pagelle

Se pensate al peggior modo di andare alla sosta, è difficile che possiate pensare a qualcosa di diverso di Atalanta Inter. E’ stato un disastro nerazzurro, una disfatta. Certo, può capitare di perdere una partita dopo un ciclo terribile come quello vissuto dall’Inter nell’ultimo mese, ma così no. Non ci sono giustificazioni e, forse, nemmeno attenuanti.

La misura del disastro compiuto da Icardi e compagnia la danno le pagelle redatte dalla Gazzetta dello Sport. Partiamo dal migliore in campo: Samir Handanovic. Il portiere sloveno, nonostante abbia subito quattro gol, è stato comunque l’MVP del match tra i nerazzurri. E questo la dice lunga sulle prestazioni degli altri.

Infatti, quella di Samir, è l’unica sufficienza. A Icardi, per dirne uno, nonostante il rigore segnato, è stato assegnato un “bel” 5, motivato così: “Il rigore non basta. Icardi spettrale, rimbalzato da Djimsiti, avessi detto Sergio Ramos. Il 3-1 è roba sua, è lui a perdersi Djimsiti medesimo”. Insomma, un disastro.

Skriniar e Miranda allucinanti

Un giorno Spalletti dovrà spiegare le continue esclusioni di De Vrij ma, fino ad allora, i tifosi nerazzurri dovranno sorbirsi Miranda, così come accaduto in Atalanta Inter. Il brasiliano, insieme al collega di reparto Milan Skriniar, non ci ha capito niente ieri. E infatti, la Gazzetta dello Sport, ha “premiato” i due con un bel 4,5 a testa.

Anche D’Ambrosio e Asamoah sono stati spaventosi – nell’accezione negativa del termine -, infatti il peggiore in campo è proprio il ghanese: “Tanti papabili per il cucchiaio di legno. Scegliamo «Asa» perché ci aveva abituati bene: qui sembra un suo parente scarso.Triturato da Hateboer e Ilicic. Voto 4”. Disastroso anche il centrocampo, così come sono stati disastrosi Perisic, Politano e Keita Baldé. Insomma, una prestazione allucinante che serve metabolizzare e dimenticare alla svelta.