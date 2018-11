Atalanta Inter | Gli uomini di Spalletti sotto ed in balia degli avversari

Atalanta Inter | Gli uomini di Spalletti mai in partita nel primo tempo

Atalanta Inter | Gli uomini di Spalletti escono male dal primo tempo, finito sul risultato parziale di 1 a 0. La squadra ospite non è praticamente scesa in campo, nettamente in balia degli avversari. I padroni di casa dominano la partita sin dai primissimi minuti della gara. Sin da subito iniziano a collezionare occasioni da rete, alcune delle quali clamorose.

Già al settimo minuto del primo tempo riescono a trovare la rete del vantaggio grazie ad Hateboer, che taglia sul secondo palo dopo un tagli di Gosens che attraversa tutta l’area. La reazione dell’Inter non c’è, e l’Atalanta domina la gara continuando ad attaccare.

La difesa guidata da Skriniar è in netta difficoltà, e gli uomini di Gasperini sfiorano la seconda rete in più occasioni, due delle quali nette. In una D’Ambrosio colpisce il palo della propria porta, nella seconda Ilicic sbaglia una rete praticamente dalla riga di porta. Nel finale Handanovic realizza due super parate.

I giocatori dell’Inter sono in difficoltà anche psicologica, visto che praticamente tutto il centrocampo si fa ammonire. La sensazione è che all’Inter sia andata bene che il risultato non sia più rotondo, considerando anche che non sono mai riusciti a tirare in porta.