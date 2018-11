Asamoah ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham

Tra i protagonisti di Tottenham-Inter ci sarà Kwadwo Asamoah. L’esterno nerazzurro è un punto fermo dell’Inter di quest’anno, formando con Perisic la coppia ideale per Luciano Spalletti sulla fascia sinistra.

Asamoah ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Siamo qua per fare la nostra partita e per portare a casa la vittoria. So che non è semplice però con questa mentalità vincente sappiamo che possiamo portare a casa un buon risultato“. Continua il giocatore: “Ho già giocato qui e so come si affronta una squadra come il Tottenham. Come squadra siamo cresciuti tanto anche rispetto all’andata, che per molti era la prima partita in Champions. Ora abbiamo più fiducia e confidenza nei nostri mezzi, io personalmente sono cresciuto anche in fiducia giocando spesso”.

(fonte: inter.it)