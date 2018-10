Asamoah non rimpiange la Juventus: “Sembra di essere all’Inter da anni”

Asamoah si racconta su Inter Tv e parla della sua esperienza in nerazzurro.

Kwadwo Asamoah è stato ospite del programma Inter Player One su Inter Tv dove si è espresso sulla sua esperienza all’Inter e su quella che è la sua vita da quando ha iniziato a giocare a calcio. Una passione nata già da bambino quando non perdeva una partita di calcio in tv e si divertiva a giocare insieme ai suoi compagni. Asamoah è arrivato durante il mercato estivo dalla Juventus e ci ha messo poco ad ambientarsi: “In questi mesi all’Inter ho imparato molte cose. Non è stato facile cambiare compagni e staff ma mi sono subito ambientato. Sembra di essere qui da anni”.

L’esterno nerazzurro, come dichiarato, ha subito legato con i compagni di squadra, in particolare con Handanovic e Padelli con cui ha già giocato in passato. “Entrambi li conoscevo già, inoltre Ranocchia è un ragazzo perfetto e molto intelligente ma anche D’Ambrosio è un bravo ragazzo”, ha proseguito Asamoah. Anche per quest’ultimo la svolta per i nerazzurri è arrivata con la partita di Champions contro il Tottenham. Una vittoria che ha lanciato i nerazzurri in campionato oltre che in Europa.