Asamoah, infortunio in Nazionale: le parole del portavoce del Ghana

Il terzino dell’Inter ha subito una botta al ginocchio

Dopo 4 anni, Kwadwo Asamoah è tornato a vestire la maglia del Ghana. Come riferisce Ghana Soccernet, durante l’allenamento di stamane in vista della partita di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Kenya, l’esterno dell’Inter ha subito un lieve infortunio.

Una botta al ginocchio che però non desta preoccupazione. “Ha avuto un piccolo infortunio. Ma non voglio rischiare che le sue condizioni peggiorino.Per noi è importante gestirlo con cura, per cui ora lo faremo allenare a ritmo ridotto” ha spiegato il ct Kwesi Appiah.

In merito alle sue condizioni nella gara contro il Kenya in programma sabato. Il calciatore era già reduce da un trauma distorsivo alla caviglia destra, da cui aveva recuperato in extremis per la sfida al Bologna.

Asamoah – Il portavoce del Ghana: “Solo precauzioni. Non è un infortunio. Sabato giocherà”

Ma il portavoce della nazionale, Dan Kwaku Yeboah, ha voluto precisare la situazione: “I ghanesi non devono lasciarsi prendere dal panico non c’è nessun pericolo, non è vero che Kwadwo Asamoah è infortunato.

Abbiamo preso solo delle precauzioni, si è fermato qualche minuto prima della fine dell’allenamento per mettere il ghiaccio sul ginocchio, ma solo in via precauzionale. Non è infortunato. È in forma e pronto per giocare sabato”.

Fonte: ghanasoccernet.com/www.ghanaweb.com