Inter TV, le parole di Asamoah

Il calciatore ghanese, Kwadwo Asamoah, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del Derby contro il Milan.

La condizione generale:

“La squadra sta lavorando molto bene per portare avanti questa continuità di vittorie. Io credo che la strada sia quella giusta, noi continuiamo sempre”.

Il calendario:

“Abbiamo un calendario molto difficile e ripartire dopo la sosta è sempre complicato. Io credo che il Derby sia la cosa più bella in Italia”.

La Champions League:

“Poco dopo il Derby ci sarà la partita di Champions, un’occasione per portare a casa un grande risultato”.

Tifosi ed impegno personale:

“Lo stadio sarò tutto pieno, noi dobbiamo portare a casa un buon risultato. Metto tutto me stesso in partita; per i tifosi e per aiutare al massimo la squadra, che ringrazio molto”.

Fonte: Inter TV

