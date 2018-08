AS: “Il Real Madrid inizia a valutare i sostituti di Modric. Ecco i sei i nomi”

As: “Il Real Madrid inizia a valutare gli eventuali sostituti di Luka Modric. Sei sono i nomi”

ll sogno dell’Inter, ormai è noto, si chiama Luka Modric, e la vicenda che potrebbe portare il croato a Milano si arricchisce ogni giorno di nuovi elementi. Un novo tassello di questo complicato arazzo è stao aggiunto oggi dal quotidiano sportivo AS. Attualmente la posizione del Real Madrid e del suo presidente Florentino Perez è quella di non voler assolutamente considerare la partenza del giocatore.

Tuttavia un ruolo fondamentale nella vicenda verrà giocato dalla volontà di Modric, che potrebbe chiedere al suo presidente la cessione. In quel caso la sensazione è che Florentino Perez non alzerebbe un muro tra lui e il croato, visto il rapporto idilliaco che esiste tra i due.

Le alternative a Modric

Intanto, come riportato da AS i Blancos iniziano a valutare le possibili alternative nel caso in cui Modric dovesse davvero decidere di lasciare. I nomi riportati dal quotidiano spagnolo sono sei, due dei quali sono già del Real Madrid. Si tratta di Mateo Kovacic e Dani Ceballos, giocatori che i Blancos hanno già in casa e che potrebbero essere valorizzati qualora il croato decidesse di raggiungere Milano.

Oltre ai due giovani centrocampisti sopra citati nella lista stilata da AS vengono citati Pjianic (Juventus), Milinkovic-Savic (Lazio), Marco Verratti (PSG) e Frenkie De Jong (Ajax).