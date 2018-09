La lista del Real Madrid

Il noto giornalista di AS, Manolete, molto vicino alle vicende del Real Madrid, ha svelato un importante retroscena di mercato riguardante i blancos. Il giornalista spagnolo, durante l’estate, ha dettagliatamente raccontato la trattativa Modric-Inter. Ora le merengues sono alla ricerca di un cannoniere, chi meglio di Icardi o Kane per ricoprire quel ruolo?

El #Madrid sigue buscando un goleador de primera fila. Sabe que con #Bale y #Benzema van a tener problemas y ahora mismo #Icardi y #Kane están por encima de #Neymar en las preferencias blancas. — Manolete (@AS_Manolete) September 23, 2018

“Il Real Madrid è ancora alla ricerca di un bomber . Sa che Bale e Benzema potrebbero avere problemi e in questo momento Icardi e Kane sono avanti nella lista delle preferenze dei blancos rispetto a Neymar”.

Icardi, in campionato, non ha iniziato nel migliore dei modi, ancora a secco di gol, solamente uno splendido assist a Perisic contro il Torino. Il capitano nerazzurro ha trovato il gol all’esordio in Champions League, nonostante non abbia giocato una buona gara. L’argentino deve ancora ingranare, non sembra essere ancora nel pieno della forma, complice anche l’infortunio subito ad inizio campionato. Nonostante non abbia ancora segnato in campionato la squadra riesce a trovare altre vie per il gol, anche se a fatica. Con la coesione del gruppo, visti i numerosi acquisti, il suo gol non tarderà ad arrivare.

