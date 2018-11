AS | Altro infortunio per il Barcellona, Rakitic potrebbe aver finito…

Emergenza infortuni per il Barcellona

Secondo quanto riportato da AS, quotidiano spagnolo, il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic si dovrà fermare per ben 3 settimane a causa di una lesione all’ischiotibiale. Una brutta notizia per i blaugrana, con ogni probabilità l’ex Siviglia potrebbe aver finito di giocare il girone di Champions League. Anche se il quotidiano spagnolo si augura che possa essere disponibile già dall’8 di dicembre. Dover forzare il recupero potrebbe essere difficoltoso, cero è che i tifosi nerazzurri sperano in un suo possibile rientro contro gli Spurs.

Ecco il calendario di Champions League

Quinta giornata – Mercoledì 28 novembre ore 21.00

Girone B: Psv-Barcellona

Girone B: Tottenham-Inter

Sesta giornata – Martedì 11 dicembre ore 21.00

Girone B: Barcellona-Tottenham

Girone B: Inter-Psv

Fonte: AS