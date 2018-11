Mercato Inter: e se tornasse una vecchia conoscenza?

Mercato Inter : Arnautovic sul mercato

(Mercato Inter) Gli annali del calcio dicono che nell’anno 2009-2010 giocò solo tre spezzoni di partite di campionato. Eppure nel suo palmares vanta il titolo nazionale di quell’anno, la Coppa Italia e la Champions, visto che era nelle liste UEFA.

I tifosi nerazzurri ricordano ancora la simpatia di Marco Aranautovic durante i festeggiamenti a San Siro con la Champions in campo la mattina dopo il trionfo del Bernabeu. Oggi il sito Gianlucadimarzio.com ha intervistato il fratello agente dell’ex nerazzurro.

Il 29enne attaccante è ormai in rotta di collisione con il West Ham, vuole avere un’altra chance in un grande club. Secondo il fratello, Marco si sente all’altezza, di una nuova grande sfida per cercare di vincere qualche trofeo. I numeri sono dalla sua parte: nel 2018 “per percentuale di rendimento, gol e assist realizzati, in Inghilterra è secondo solo a un mostro sacro come Salah”. L’Italia potrebbe tornare ad essere l’obbiettivo principale di Arnautovic, anche per dimostrare che 8 anni fa l’Inter non aveva sbagliato a puntare su di lui. “Nell’Inter aveva solo 19 anni e ha lasciato tanti buoni amici. Ha mantenuto un ottimo ricordo di Milano” conferma. Anche perché già in estate Arnautovic venne proposto ai nerazzurri. Ma non se ne fece nulla.”

Oggi sono diverse le squadre della Premier che guardano a lui con attenzione, Chelsea ed Everton su tutte, a detta del fratello, ma non sarebbero le sole.

Fonte: Gianlucadimarzio.com