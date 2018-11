Argentina | Scaloni, parole che faranno riflettere su Icardi: “E’ uno che…”

Argentina, Scaloni su Icardi

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Messico. Icardi non sarà titolare, al suo posto giocherà Lautaro Martinez, suo compagno nell’Inter. Il ct ha spiegato le motivazioni di questa scelta.

Le parole di Scaloni

“Mauro può stare tranquillo, abbiamo fiducia in lui. Non giocherà perché non abbiamo intenzione di caricarlo troppo fisicamente, non ci sarebbe tempo di recupero. E’ uno che segna tanto e aiuta la squadra”.

Fonte: Sky Sport