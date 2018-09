Argentina, parla Icardi: “Sto bene, non sono ossessionato dal gol”

Loading...

Argentina, parla Icardi

Il capitano nerazzurro Mauro Icardi, questa notte, è stato impegnato con la maglia dell’Argentina nell’amichevole contro la Colombia, gara terminata sul punteggio di 0-0. Ottantacinque minuti per Maurito, chiaro sintomo che la sua condizione è cresciuta e che è pronto per tornare a disposizione di mister Spalletti.

Icardi ha parlato ieri al termine della partita e le sue dichiarazioni sono state riportate dal “diario” argentino Olé. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo trasformato la Seleccion in un grande gruppo. Personalmente mi sento bene e ho fatto quello che mi ha chiesto l’allenatore. Ho mancato il gol per un solo centimetro”.

Ecco, a proposito del gol che tarda ad arrivare, Icardi si è così espresso: “Il gol arriverà. Sono contento perché con l’Inter faccio quello che devo fare e con la Seleccion faccio lo stesso”.

Il ritorno

Mauro Icardi saluterà l’Argentina e rientrerà in Italia giovedì, per essere da subito a disposizione di mister Spalletti. Probabilmente però non sarà titolare contro il Parma.

Le condizioni non ottimali e il tardo rientro costringeranno il tecnico nerazzurro a preservarlo per la sfida di mercoledì contro il Tottenham a San Sito. Un appuntamento che Maurito non vuole mancare, dopo averlo inseguito tanto: quello con la Champions League.