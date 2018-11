Argentina: Icardi e Lautaro non giocheranno insieme

Scaloni come Spalletti, l’Argentina come l’Inter: Mauro Icardi e Lautaro Martinez al momento non giocheranno in coppia. Queste le indiscrezioni provenienti da Buenos Aires. Con tutta probabilità il capitano partirà in panchina nella prima amichevole contro il Messico di domani a Cordoba, mentre Lautaro scenderà subito in campo insieme a Dybala. Niente attacco tutto neroazzurro quindi: esattamente come tra le fila interiste, sembrerebbe che Icardi e Lautaro non siano ancora fatti per giocare in coppia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il capitano potrebbe partire titolare dal primo minuto nella seconda partita contro i messicani, che si giocherà martedì prossimo. Gli scorsi allenamenti avevano fatto pensare ad un possibile utilizzo dei due, andando a creare un fronte d’attacco tutto neroazzurro. Ma dalla conferenza stampa di quest’oggi, il tecnico della Seleccion sembrerebbe aver cambiato i piani.

Scaloni: “Proviamo a far giocare tutti”

Lionel Scaloni ha incontrato i giornalisti prima della partenza per Cordoba, queste le sue parole, come riportate dalle pagine della Rosa: “La squadra che stiamo preparando deve guardare al futuro. Proviamo a far giocare tutti, quelli che ho convocato ci danno garanzie – avrebbe detto il c.t argentino – I ragazzi che sono qua hanno un grande presente e un bel futuro”.