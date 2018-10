Argentina Brasile, Scaloni anticipa la formazione: Icardi e Lautaro Martinez…

Argentina Brasile, con un giorno d’anticipo svelato l’undici titolare dell’albiceleste, un solo dubbio per il ct Scaloni

Argentina Brasile, domani sera alle 19:45 le due formazioni scenderanno in campo allo stadio ‘King Abdullah’ di Jeddah, in Arabia Saudita. Un’amichevole di lusso tra le due grandi rivali sudamericane, con il commissario tecnico dell’Argentina Scaloni che ha già deciso i dieci undicesimi della squadra che scenderà in campo dal primo minuto.

In conferenza stampa, il ct ha letto la formazione che giocherà domani sera contro il Brasile. Un solo dubbio per Scaloni. “La formazione per domani sarà: Romero, Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Paredes, battaglia, Dybala, Lo Celso, Icardi e Correa o Martínez”.

Icardi e Lautaro insieme

Mauro Icardi sarà il centravanti dell’Argentina. L’attaccante nerazzurro prenderà il posto di Lautaro Martinez, che ha giocato e segnato nell’ultima partita amichevole giocata dall’albiceleste. Per la giovane stella del calcio argentino si è trattato del primo gol in nazionale.

Domani sera Icardi e Lautaro potrebbero giocare insieme dal primo minuto. Il ct Scaloni dovrà sciogliere l’unico dubbio: Correa o Lautaro? I due attaccanti nerazzurri sono in un ottimo periodo di forma. Icardi ha ritrovato la via della rete con continuità, trascinando l’Inter negli ultimi due successi contro Psv e Spal. Lautaro ha segnato la sua prima rete ufficiale con l’Inter nel match di campionato giocato a ‘San Siro’ contro il Cagliari, fornendo nel complesso un’ottima prestazione. Domani sera i due giocatori nerazzurri potrebbero guidare l’attacco argentino, supportati da un altro ‘italiano’, Paulo Dybala.