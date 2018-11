L’AD Antonello parla delle novità sullo stadio. Poi la conferma su Marotta

Alessandro Antonello parla di stadio, squadra e Marotta

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’inter, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardante le nuove prospettive della società nerazzurra. Il dirigente era ospite alla terza edizione del Forum Sport & Business del Sole 24 ore, ed è stato intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti.

Marotta

La questione che è maggiormente di attualità è quella inerente all’ingresso in società di Beppe Marotta. Il dirigente ex Juventus dovrebbe volare in Cina nel fine settimana per ratificare l’accordo che lo legherà a Suning con il ruolo di amministratore delegato proprio al fianco di Antonello. “Come è stato sempre detto da tutti i componenti della società, chiunque può aiutarci con la sua esperienza al raggiungimento dei nostri obiettivi è più che benvenuto. Marotta è un grande dirigente, ma finchè non ci sono le firme non si può dire che le cose siano fatte.”

Stadio

Molto importante la questione legata allo stadio, passo fondamentale ed imprescindibile per l’aumento dei ricavi di una società. La strada è quella di una condivisione tra le due squadre di Milano. “Inter e Milan stanno lavorando per far sì che la città di Milano possa avere una struttura al livello di quelle europee. Ci sono le condizioni affinché i lavori procedano con una certa velocità, e questo ce lo ha garantito anche il Comune. E’ importante che le due società collaborino in un clima positivo.”

Squadra

“La crescita del club era uno degli obiettivi fondamentali di Suning, e la nomina a presidente di Zhang era uno degli obiettivi iniziali della proprietà. Al momento ci sono gap da colmare con alcune squadre. Ma gli investimenti che vogliamo fare sullo stadio e sul centro obiettivo vanno nella direzione di ridurre la distanza con club come Juventus e Napoli. Ora stanno arrivando anche i risultati e ci stiamo giocando il passaggio agli ottavi di Champions League, e questo significa che stiamo lavorando bene”.