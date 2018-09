Antognoni va giù pesante ed attacca indirettamente l’Inter

Inter Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport il dirigente del club toscano non le manda a dire

Inter Fiorentina, i viola escono battuti dalla trasferti di Milano, nonostante la squadra di Pioli abbia giocato un buon match. Al termine dell’incontro, Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente della Fiorentina si è lamentato per l’episodio del rigore concesso all’Inter. Ecco le sue parole: “Un po’ di rammarico da parte nostra c’è. C’è stato qualche episodo contrario. Nella

mia lunga carriera non ho mai visto dare un rigore con i polpastrelli toccati. E’ la prima volta.

Ormai siamo abituati purtroppo anche a questo. Ogni volta che vengo a Milano stranamente, anche l’anno scorso la stessa cosa. C’era il Var anche l’anno scorso e sotto un certo aspetto mi sono lamentato. Ritorno a Milano e mi devo lamentare di nuovo. Non vedo dove ha visto il rigore l’arbitro, la palla non cambia traiettoria”. Il rigore concesso ai nerazzurri è chiaro, mano o polpastrelli, il tocco c’è dentro l’area di rigore: la decisione del Var e di Mazzoleni è corretta.