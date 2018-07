Andrea Pinamonti verso l’addio, questo il futuro dell’attaccante

Andrea Pinamonti verso l’addio

Nonostante l’Inter abbia già trovato i 45 milioni di plusvalenze necessari non si escludono le cessioni. Attenzione ad Andrea Pinamonti.

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora appeso ad un filo. L’attaccante della Primavera dell’Inter è un probabile partente agli occhi di Luciano Spalletti e Piero Ausilio, magari per finanziare qualche altro colpo in entrata. La passata stagione, nel mercato di gennaio, però, fu proprio Pinamonti a rifiutare un passaggio al Sassuolo per giocarsi le proprie carte in casa Inter.

Ora, però, con l’arrivo di Lautaro Martìnez nel ruolo di vice-Icardi non resta più spazio per il giovane attaccante nerazzurro che, quindi, è sempre più lontano da San Siro. La squadra che, ultimamente, si è fatta più viva è l’Empoli, neopromossa in serie A. I toscani, infatti, sembrano voler puntare tutto su Pinamonti qualora Donnarumma decidesse davvero di lasciare Empoli per trasferirsi al Brescia.

L’offerta dell’Empoli per Andrea Pinamonti

Per ora, i toscani, non hanno ancora fatto nessuna offerta ufficiale ai nerazzurri. Sembra, però, che l’idea dell’Empoli sia quella di proporre un prestito con diritto di riscatto lasciando, però, ai nerazzurri il diritto di porre una clausola di recompra.

Ora sarà Andrea Pinamonti a dover decidere sul proprio futuro. L’ipotesi di giocare una stagione da titolare in Serie A, anche se in una piazza meno pesante, può essere allettante e, soprattutto, può aiutarlo enormemente nel suo processo di crescita.