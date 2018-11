Inter News: Anche il Barca in crisi dopo il big match di San Siro

(Inter News) Che la partita di Champions abbia lasciato strascichi pesanti sulle gambe e nelle teste dei nerazzurri è stato evidente ieri a Bergamo. Ma anche in casa blaugrana lo sforzo ha lasciato segni chiarissimi. La squadra di Valverde è uscita anch’essa battuta nel turno di Liga di ieri, sul proprio terreno per di più. Il Betis avversario del Milan in Europa è andato a vincere al Nou Camp per 4-3 con una prestazione che ha sorpreso tutti.

Ma non c’è solo il risultato a fare scalpore. Il sito Numero Diez ed anche Superdeporte hanno riportato oggi di liti tra i giocatori del Barca al termine della gara.

Il primo scontro verbale è scoppiato tra Luis Suarez e Gerard Pique. Mentre la squadra era ancora a centrocampo, radunata dopo il triplice fischio finale, l’attaccante uruguaiano avrebbe rivolto parole pesanti al compagno a causa di un passaggio mal riuscito. Al che Pique avrebbe risposto con un sonoro “non mi rompere i c….. per un passaggio”.

Ma non è tutto Pique si sarebbe preso a muso duro anche con Artuto Vidal, reo di una chiamata un po anomala su un pallone. “Se la chiami dicendo mia va bene ma non ho mai sentito in vita mia dure Io”.

I due alterchi non sono degenerati ma alla fine la squadra ha evidentemente risentito anche di questo nervosismo, uscendo sconfitta da un incontro in cui aveva tutti i favori del pronostico.

Fonte Numero Diez, Superdeporte