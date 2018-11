Ancelotti sta con Mourinho: “Reazione totalmente comprensibile, vi spiego perché”

Napoli, Ancelotti: “Mourinho insultato per 90′, gesto comprensibile”

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida col Genoa, difende lo Special One dalle critiche post-Juventus. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Penso che ognuno di noi abbia una responsabilità, quando si va in campo. Essere insultati per novanta minuti non fa certo piacere, la reazione che ha avuto Mourinho è totalmente comprensibile. Non è stata una cosa volgare, ma ironica. Dopo novanta minuti di insulti ci può stare. Non bisogna dimenticare i novanta minuti di insulti. Non mi riferisco soltanto allo Stadium, ma è una cultura generale del calcio italiano: succede a Napoli e a Milano. Basta. La sfida col Psg si è giocata in un’atmosfera bellissima, così deve essere. Viviamo lo sport in maniera più semplice e responsabile”.