Amicizie con ambienti dei clan, Procura chiede 3 mesi di squalifica per il portiere

Doccia gelata per i tifosi

Non c’è affatto tregua per il Milan che dopo l’esclusione dall’Europa League imposta dalla Uefa e la conseguente ammenda, deve risolvere un’altra delicatissima questione.

Si tratta del neo portiere Pepe Reina, che figurerebbe tra coloro per i quali la Procura Federale avrebbe chiesto una squalifica, in seguito al processo sportivo che coinvolge alcuni ex giocatori del club partenopeo accusati di aver intrattenuto rapporti e scambiato favori con tifosi legati alla criminalità organizzata, come emerso da un’indagine penale della DDA di Napoli (nella quale però non sono tra gli indagati).

Secondo numerosi quotidiani, tra cui Tuttosport:

“Ieri, dal Tribunale dove si è svolta l’udienza, è trapelato che per il portiere spagnolo sarebbero stati chiesti 3 mesi di squalifica, per frequentazioni e facilitazioni considerate equivoche. La Procura avrebbe altresì chiesto dieci mesi di squalifica per Paolo Cannavaro e quattro per Salvatore Aronica, con richieste di ammende per i club coinvolti e per gli altri deferiti.

Il clima intorno al Milan sembra non migliorare: l’eventuale squalifica di Reina potrebbe tuttavia avere un effettto sul mercato, ossia trattenere Gigio Donnarumma, per il quale tra l’altro non sono arrivate offerte irrinunciabili.”

Secondo il Corriere del Mezzogiorno:

” A Cannavaro, oggi in Cina con il fratello Fabio, i procuratori contestano due particolari circostanze: un’intercettazione in cui due pregiudicati raccontano di usare la sua carta di credito e la cessione di due biglietti per lo stadio. A Reina, oggi tesserato per il Milan, frequentazioni e facilitazioni considerate equivoche. Richieste ammende per i club e per gli altri deferiti, quattro mesi di squalifica richiesti per il team manager del Napoli De Grandis. L’impressione, scrive sempre la Gazzetta, è che il Tribunale federale potrebbe emettere sentenze più miti.

Si ricorda che il portiere spagnolo risulta ancora legato alla società partenopea, come da contratto, fino al 30 giugno 2018. Un’altra notizia che manda in frantumi gli umori di tanti rossoneri. Paolo Cannavaro, invece, si era trasferito in Cina nella scorsa stagione dopo aver militato nel Sassuolo.

Fonte tuttosport, corriere del mezzogiorno