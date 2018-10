Allegri risponde ai fiorentini snobbando qualcuno:” la Juve ha l’obbligo…”

Allegri risponde in maniera molto chiara

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa e nel giorno della vigilia del match contro l’Udinese, ha risposto in maniera molto decisa ai tifosi della Fiorentina. I sostenitori dei viola si sarebbero offesi quando, in occasione di Juventus -Young Boys, Federico Bernardeschi ha sciupato un’occasione da gol per essere troppo egoista. Il tecnico bianconero gli avrebbe urlato:” Passa la palla, adesso se ne esca qui non siamo alla Fiorentina”.

La frase è stata ripresa in conferenza stampa e l’ex allenatore del Milan ha dichiarato la seguente spiegazione:

“Quando sei alla Juve il peso specifico di un pallone è diverso. Ogni giocata può essere decisiva.Un contrasto può farti vincere o perdere la partita.Quando sei alla Juve devi fare un salto sotto il punto di vista mentale. La Juve ha l’obbligo di vincere sempre non come qualche altra squadra che può permettersi passi falsi.

Chiedo scusa se gli amici fiorentini si sono offesi ma quello che intendo è dimostrare la filosofia della società. Domani sarà una gara difficile sotto il punto di vista tecnico ma dovremo vincere in qualsiasi maniera.”