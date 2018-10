Allegri ora ha paura dell’Inter e si congratula con Spalletti

Massimiliano Allegri avvisa i suoi: “Possono lottare con noi Inter e Napoli. Spalletti sta facendo grandi cose”

Durante l’evento Adidas, sponsor dei bianconeri, a Milano in corso Vittorio Emanuele, Massimiliano Allegri ha risposto alla domande dei vari giornalisti presenti. Per la prima volta il tecnico bianconero non ha nascosto che ora il campionato inizia a farsi complicato visto l’ottimo andamento dell’Inter e del Napoli. In particolar modo Allegri è sorpreso dei nerazzurri e fa i complimenti a Spalletti, oltre che ad Ancelotti.

LE SUE DICHIARAZIONI AI MICROFONI DI SKY SPORT

“Rivali per lo scudetto? Lo sono sia l’Inter che il Napoli – ha spiegato Allegri -. I nerazzurri hanno fatto una grande partita con la Lazio, ma hanno toppato con il Parma, in una partita sfortunata. Possono lottare con la Juventus, possono lottare con il Napoli. Spalletti ha riportato l’Inter in Champions, quest’anno è un avversario importante. Il Napoli sta continuando con Ancelotti come fatto con Sarri, sta ottenendo risultati importanti”