Allegri, il tecnico bianconero spiega in cosa è stata brava l’Inter ieri sera

In esclusiva per i colleghi di Sportmediaset, Massimiliano Allegri ha voluto parlare dell’Inter soffermandosi su un “pregio” dei nerazzurri. Nonostante la distanza tra le due squadre sia ancora siderale, ieri sera gli uomini di Spalletti hanno dimostrato di poter giocare a viso aperto anche con le squadre più eccellenti. Dopo il Barcellona, infatti, anche con i bianconeri l’Inter è riuscita a mettere in campo tutto il lavoro positivo svolto sino ad oggi.

Uscire dallo Stadium con zero punti nonostante la prestazione fatta lascia la squadra con l’amaro in bocca. Come in ogni situazione, però, bisogna sempre guardare il lato positivo. Molti da ieri sera danno la colpa alle scelte del tecnico Spalletti, ma i primi 60 minuti di gara hanno dimostrato che l’Inter può puntare ai piani alti della classifica in maniera abbastanza serena.

Le parole di Allegri

“Loro sono molto bravi ad allargare e ad allungare il campo e se tu non metti la pressione giusta ti mettono in mezzo e ti saltano via. Nella seconda occasione era già la seconda volta che provavamo ad andare in contropiede noi, ma perdendo palla subivamo il ribaltamento di fronte”. Queste le parole del tecnico toscano che, molto sportivamente, ha elogiato il buon lavoro svolto dalla squadra nerazzurra.