L’agente di Rafinha svela un retroscena sul possibile ritorno all’Inter

L’agente di Rafinha parla della situazione dell’Inter

Mazinho, padre e agente di Rafinha e Thiago Alcàntara, ha parlato del possibile ritorno del brasiliano all’Inter.

Mazinho ha parlato. Il padre e agente dei due fratelli Alcàntara, Rafinha del Barcellona e Thiago del Bayern Monaco, ha parlato in esclusiva su calciomercato.it di un retroscena sul possibile ritorno del trequartista brasiliano in nerazzurro. Non riscattato al termine del prestito per 35 milioni più bonus, il brasiliano, è tornato a Barcellona in attesa di un’offerta.

Al momento per i nerazzurri non è una priorità riportare Rafinha in nerazzurro e, infatti, l’Inter si sta muovendo seguendo altri obiettivi in altri ruoli. Nonostante questo, però, i tifosi vorrebbero rivedere il giocatore la prossima stagione e, infatti, è nata una campagna social seguendo l’hashtag #RiprendiRafinha.

Le parole di Mazinho su Rafinha

In esclusiva a calciomercato.it, Mazinho, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Un retroscena sul possibile ritorno del brasiliano.

“Ci hanno chiamato diversi club, anche dall’Italia e dalla Spagna, ma non c’è ancora nulla di deciso. Adesso è un calciatore del Barcellona e dipende tutto da loro. Inter? Non sappiamo nulla da tempo. Non ci sono stati più contatti e non siamo nemmeno a conoscenza se hanno parlato con il Barça