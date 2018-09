Adani sulla sconfitta dell’Inter:” E’ una classifica difficile da accettare anche se…”

Adani sulla sconfitta dell’Inter

Emergenza, emorragia centrale e chiara mancanza di un uomo che possa risolvere il match.Questa la pecca dell’Inter nelle ultime uscite. Secondo tempo sulle gambe e perdita di lucidità. Arriva anche la sconfitta casalinga contro il Parma. Daniele Adani fa il punto sui nerazzurri:

“L’Inter sta andando a corrente alternata. Si è ripresa solo a Bologna. La partita va vissuta sotto due aspetti: conduzione ed episodi. Se domini ma non porti uomini in area non concretizzi. L’Inter senza fare una gran gara ha tirato molto. E’ una classifica difficile da accettare anche se l’Inter ha prodotto. Non basta puntare su Icardi e bisogna evolvere il gioco. Buona la produzione,meritava di vincere”

Gara che peserà molto sul morale dell’intera squadra.