Adani a Sky: “Il problema dell’Inter? Vince quando esce Nainggolann…”

Adani a Sky analizza la gara di ieri sera e in generale il momento dell’Inter

Daniele Adani, ai microfoni di Sky Sport 24,ha analizzato la gara di ieri sera tra Inter e Sampdoria, ed in generale il momento della squadra nerazzurra. Il commentatore, idolo assoluto del mondo nerazzurro, insieme a Trevisani, dopo l’esultanza al momento del gol di Vecino contro il Tottenham, ha trovato il problema della squadra nella trequarti. Stando all’analisi dell’ex difensore infatti l’Inter è andata in vantaggio, ieri e martedì, dopo che Nainggolan ha lasciato il campo. Questo perché il centrocampista ex Roma deve ancora trovare la forma fisica ottimale.

Queste le parole

“Le ultime due vittorie sono state importantissime. Ed entrambe arrivate quando Nainggolan ha lasciato il campo. Il belga deve ancora dimostrare di essere quel giocatore trascinante che tutti si aspettano. Il problema sta nel fatto, secondo me, che deve ancora trovare quella sintonia con Mauro Icardi. Provate ad immaginare se i due dovessero trovare una giusta intesa. cambierebbe completamente l’intera manovra verticale della squadra nerazzurra. Comunque il momento di dimostrare che ci sia stata un’evoluzione è la gara di martedì contro la Fiorentina.”