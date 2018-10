Adani confronta Inter e Juventus e punta il dito sull’attacco nerazzurro

Sky Sport – Adani non ha dubbi: anche se l’Inter ha la miglior difesa la Juve segna di piu.

Si é da poco conclusa la gara tra Udinese e Juventus che ha visto l’ottava vittoria di fila dei bianconeri e sempre piú in testa alla classifica a 24 punti. L’Inter cercherà la vittoria contro la Spal per evitare un divario troppo ampio e sperando in uno stop delle inseguitrici.

Durante il post partita di Udinese-Juventus negli studi di Sky Sport, Adani ha parlato della situazione di Juventus e Inter e della differenza tra le due squadre. “Si dice sempre che il campionato lo vince la squadra con la miglior difesa. L’Inter ha subito solo 5 gol ed é la miglior difesa attuale. La Juventus ne ha subiti pochi ma ha fatto 18 gol ed é arrivato Ronaldo. Non si può parlare più della difesa ma dell’attacco,che fa la differenza”. Parole che non faranno piacere ai tifosi nerazzurri.