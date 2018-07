Inter: Malcom in ritiro

Sul suo sito AlfredoPedullà.com, il giornalista torna a monitorare la situazione di Malcom.

“(Inter) Malcom torna ad allenarsi con il Bordeaux. Come avevamo riportato qualche giorno fa il giovane brasiliano non si era presentato in ritiro con la sua squadra, additando la sua assenza a motivi familiari.

Ma oggi pomeriggio, come riporta il portale girondins4ever.com l’attaccante classe ’97 si è presento in ritiro ad Haillan, facendo lavoro differenziato rispetto ai suoi compagni.

Come abbiamo ampiamente raccontato l’Inter è sulle sue tracce e ha incassato anche il sì definitivo del giocatore: si sta discutendo soltanto sulla formula del trasferimento: obbligo o diritto di riscatto. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni.”

Fonte AlfredoPedullà.com