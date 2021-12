Brozovic-Barella, migliore e peggiore in campo. Pagelle a mente fredda

Handanovic 6.5

Sul tiro di Kroos - primo del Real Madrid - subisce gol. Il colpo del tedesco è notevole. Può nulla sulla conclusione da biliardo di Asensio. Molto bene su Mariano.

D'Ambrosio 5

Vinì Jr si porta a spasso sia lui che Dumfries. Quando passa a centrocampo non cambia la musica.

Skriniar 6

Non certo una serata da ricordare. Bene nel primo tempo, cala nella ripresa.

Bastoni 6

A sinistra il Real galoppa con Rodrygo, ma lui chiude bene. Impreciso in fase di possesso. Meglio in altre occasioni.

Dumfries 5.5

Inzaghi lo sostituisce nella ripresa. Vinì Jr detta legge e per lui e D'Ambrosio è arduo il compito.

(Dimarco 5.5: Inzaghi lo piazza a sinistra nel terzetto difensivo, ma si addormenta in occasione del gol di Asensio).

Barella 4.5

Non chiude su Kroos in occasione del vantaggio dei Blancos. Si mangia il gol che avrebbe condotto l'Inter al pari calciando in curva. Si fa espellere per una ingenuità colossale. Peggio di così non poteva andare.

Brozovic 7

Senza dubbio il migliore in campo. Inzaghi lo cambia per farlo riposare in vista del Cagliari. Quando esce, cala il sipario sui nerazzurri.

(Vidal 6: sommerso dai fischi del Bernabeu per i suoi trascorsi al Barcelona. Rallenta i ritmi, solo che l'Inter avrebbe bisogno di aumentare i giri).

Calhanoglu 5.5

Tanta imprecisione in una partita che conta un tiro che termina alto e un buon assist per Barella. Poco lucido nei passaggi determinanti.

(Vecino 5.5: fa il suo come può. L'espulsione di Barella non lo agevola).

Perisic 6: soprattutto nel primo tempo fa il suo, sfiorando anche il gol del vantaggio. Nella ripresa cala come tutta la squadra. Si addormenta rischiando di far beccare all'Inter un ingeneroso terzo gol.

Dzeko 5

Sembra lontano dalle azioni pericolose. Manca il suo peso specifico in area di rigore. Quando arretra non illumina.

(Sanchez 6: ci prova subito e si becca una ramanzina da Perisic. Rimane solo a predicare nel deserto quando esce Lautaro).

Lautaro 5

In Champions League ha le polveri bagnate. Serata da archiviare in fretta.

(Gagliardini 5.5: poche occasioni per tentare qualcosa di pericoloso).



All. Inzaghi 6

Bella Inter nel primo tempo. L'espulsione di Barella manda a monte le sue strategie tattiche. L'Inter è comunque agli ottavi. Grande lavoro il suo.