Borussia Dortmund-Inter, tre diffidati ma con la possibile sorpresa Frattesi - interdipendenza.net

È soprattutto la gestione dei diffidati il grande nodo che accompagna l’Inter verso la delicata notte europea di Dortmund. Questa sera, al Signal Iduna Park, Chivu deve fare i conti con tre uomini fondamentali a rischio squalifica: Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez.

Tutti e tre sono in diffida e un eventuale cartellino giallo li costringerebbe a saltare automaticamente il prossimo match di Champions League, indipendentemente dal fatto che si tratti di playoff o, scenario più complicato, di un eventuale accesso diretto agli ottavi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, la prudenza non dovrebbe cambiare le gerarchie: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro restano orientati verso una maglia da titolare. In una sfida così pesante, infatti, l’Inter non può permettersi calcoli e ha bisogno di una prestazione convincente, oltre che di una vittoria piena, per tenere vive le speranze di chiudere tra le prime otto.

Possibile sorpresa a centrocampo: Frattesi in ballottaggio

Il vero punto interrogativo della serata riguarda la mediana, dove potrebbe arrivare la sorpresa. Davide Frattesi infatti spinge per partire dal primo minuto ed è in ballottaggio con Petar Sučić e lo stesso Mkhitaryan per completare il reparto accanto a Piotr Zieliński.

Scelte quasi obbligate per Chivu, anche alla luce delle assenze pesanti: gli stop di Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella hanno ridotto le alternative e costringono l’Inter a trovare il miglior equilibrio possibile tra qualità, intensità e gestione dei rischi disciplinari.

A Dortmund servirà una gara senza mezze misure: il match può indirizzare in maniera decisiva il cammino europeo dei nerazzurri.