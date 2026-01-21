1xBet tərəfdaşlıq proqramında necə isinmək olar
İnvestisiya qoymadan onlayn pul qazanmaq əksər oyunçuların arzusudur. Hal-hazırda, 1xBet icması fasiləsiz sabit gəlir əldə etmək istəyənlər üçün unikal bir fürsət təqdim edir. Yeni istifadəyə verilmiş 1xBet Agenti sizə yalnız smartfon və internet bağlantısı ilə pul qazanmağa imkan verir. Proqram bonus brendlərinə üstünlük verir və həmçinin peşəkar tərəfdaşlıq idarəetməsinə əsaslanır. Proqram, birinci dünya ölkələrində – Malayziya, Almaniya və ABŞ-da – əsas bazarlarda fəaliyyət göstərir və Allegro tərəfdaşlarına maksimum mənfəət əldə etməyə kömək edir. Bir oyunçunu daimi olaraq tövsiyə edən tərəfdaşa təyin etmək sistemi marketinq mütəxəssisinə bütün karyerası boyunca bütün istifadəçi hərəkətlərindən əlavə gəlir təmin edir.
İstər Avropadan, istərsə də Latın Amerikasından trafik cəlb edirsinizsə, proqramın çevikliyi və dəqiq strukturu onu sabit, uzunmüddətli nəticələrə yönəlmiş tərəfdaşlar üçün ən yaxşı seçim edir. Tərəfdaşlıq proqramı ilə üç ay işlədikdən sonra minimum komissiya dividendləri 15% -dir. Lakin, onlayn tərəfdaş 1xbet bukmeykerinin veb saytına kifayət qədər trafik gətirirsə və onun vasitəsilə yeni müştəriləri qeydiyyata alırsa, mükafat əlavə 40% -ə çata bilər. Əlavə bölmədə onlayn tərəfdaş trafik mənbəyini (cinayət jurnalı və onun təcrübə sahəsi), üstünlük verilən dili və tərəfdaşın 1xbet Tərəfdaşlıq Proqramı haqqında harada məlumat əldə etdiyini təsdiqləyir. Əsas blok, onlayn mütəxəssisin istədiyiniz ödəniş alqoritmini seçməli olduğu ödəniş məlumatlarıdır. Tərəfdaşlıq ICQ, bankçılıqdan ödəniş sistemlərinə, eləcə də kriptovalyutaya on rublluq seçimlər təklif edir.
Hər tərəfdaş üçün bonus təklifləri
Tərəfdaş Dəstək xidmətinə başlamazdan əvvəl Tərəfdaşlıq Proqramının şərtləri ilə tanış olmağı və onlara əməl etməyi öhdəsinə götürür. Komissiya, Tərəfdaş tərəfindən cəlb edilən yeni istifadəçilər vasitəsilə Şirkət tərəfindən əldə edilən mənfəətin razılaşdırılmış faizi şəklində Tərəfdaş tərəfindən alınan pul mükafatıdır. 1xPartners sizə bank kartı köçürmələrindən tutmuş avtomatik ödənişlərə qədər istənilən rahat ödəniş üsulunu seçməyə imkan verir. Tərəfdaşlıq proqramına necə qoşulacağınıza qərar verdikdən sonra birdəfəlik müəyyən bir ödəniş üsulu seçə bilərsiniz. Tərəfdaş tövsiyəniz vasitəsilə 1xBet-də qeydiyyatdan keçmiş bütün oyunçular sizə təyin olunur və bütün fəaliyyət dövrü ərzində gəlir əldə edirlər.
- Veb saytda naviqasiya intuitivdir və oyunçular asanlıqla oynamaq üçün uyğun komandanı tapa bilərlər.
- Daha sonra oyunçular konsentrasiyalarını artırır və vəsaitlərini ölçüyəgəlməz dərəcədə artırmağa və veb saytdakı oyunlardan həzz almağa başlayırlar.
- ICQ, kampaniya növünə və trafik mənbəyinə əsasən CPA, RevShare və qarışıq tərəfdaşlıq seçimləri təklif edir.
- IQ, auditoriyanın diqqətini cəlb edən dəqiq coğrafi hədəfləmə və lokallaşdırılmış reklam materialları ilə Avropa, Latın Amerikası və Asiyadakı bazarları əhatə edir.
Hibrid tərəfdaş kod reyestri necə formalaşdırılır?
Ayuşki? Oyunçu həmişə bukmeker üçün mənfəət əldə edir, digər oyunçu isə bu mənfəətdən mənfəət əldə edir. 2025-ci ilin aprel ayına olan qarışıq tərəfdaşlıq proqramlarının yenilənmiş inventarına yüksək konversiya nisbətləri, sabit ödənişlər və çevik qazanc şərtləri olan ən yaxşı tərəfdaşlıq şəbəkələri daxildir. Siyahıdakı bütün proqramlar CPA və RevShare-i birləşdirir və tərəfdaşlara sürətli ödənişlər və yüksək sabit əlavə gəlir təklif edir. Hibrid əməkdaşlıq variantları çox vaxt trafik, coğrafiya və tərəfdaşın əvvəlki xüsusiyyətləri kimi amillərdən asılıdır.
Hibrid Tərəfdaşlıq Proqramları Necə İşləyir
Şirkət, öz mülahizəsinə əsasən, Saxta Trafik aşkar etmək üçün Tərəfdaşın iş təcrübələrinin auditini aparmaq hüququnu özündə saxlayır. Audit müddəti 90 gündən çox ola bilməz. Bu araşdırma zamanı Tərəfdaşın Komissiyasında hər hansı bir artım müvəqqəti olaraq dayandırılır. Tərəfdaşdan saxta trafikin aşkarlanması Sazişin effektiv icrasına maneə hesab olunur və həmçinin Komissiya ödəniş şərtlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə və bu Sazişdə nəzərdə tutulan digər nəticələrə səbəb ola bilər. Hər hansı bir inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün Saxta Trafik nəticəsində əldə edilən hər hansı əlavə gəlir Tərəfdaşın Komissiyasının hesablanmasına daxil edilməyəcək.
1xBet Tərəfdaşlıq Proqramı: Başlamazdan əvvəl bilməli olduğunuz 5 şey
Bu cür proqramlar sürətli ödənişləri yüksək sabit gəlirlə birləşdirir və müxtəlif təşviq strategiyalarından istifadə edən tərəfdaşlar üçün optimal əlavələr yaradır. afjetafyonspor.org 1xbet Partners Tərəfdaşlıq Proqramında gəlir paylaşımı işi çevik ödəniş sistemini əhatə edir. İlk üç ay ərzində tərəfdaş tövsiyələrdən mərc şirkətinin mənfəətinin 20%-ni alır.
Tərəfdaş, Tərəfdaş Firma vasitəsilə əvvəlcədən yazılı təşviq almadığı təqdirdə, məxfi məlumatları məxfi saxlamağa və heç bir məxfi məlumatı üçüncü tərəfə etibar etməməyə razıdır. Tərəfdaş məxfi məlumatlardan yalnız Sazişin nəzərdə tutulan məqsədini yerinə yetirmək məqsədilə istifadə etməyi öhdəsinə götürür. Tərəfdaşın məxfi məlumatlarla bağlı öhdəlikləri bu Sazişin ləğvindən sonra belə qüvvədən düşür. Bu Sazişin 4.1-4.8-ci bəndlərinə əsasən, Aviaşirkət birgə iş əlavəsini yenidən nəzərdən keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Tərəfdaş, Tərəfdaşın resurslarına və ya reklam materiallarının yerləşdirildiyi resurslara əlavə olaraq, bu işdə iştirak etmək üçün təkbaşına və tam məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürür.
Platforma reklamçılarla problemsiz işləyir və unikal, optimallaşdırılmış təkliflər təklif edir. CPA modifikasiyaları, RevShare və allotetraploid dəstəklənir — istifadəçilər müəyyən monetizasiya hədəflərinə əsasən sərbəst şəkildə uyğun sxem seçə bilərlər. Proqram, qüsursuz coğrafi hədəfləmə və auditoriyanın diqqətini cəlb edən lokallaşdırılmış reklam materialları ilə Avropa, Latın Amerikası və Asiya bazarlarını əhatə edir.
Bu məlumatlar geniş şəkildə öyünür, lakin yalnız idman və ya qumar məhsulları kimi hədəf ideyaları olan filiallar tərəfindən deyil. 1xBet Agent əlavəsi əməliyyatların idarə edilməsi və oyunçu qarşılıqlı əlaqəsi üçün yaxşı bir həlldir. Xüsusi olaraq kəşfiyyat xidmətlərini optimallaşdırmaq üçün yaradılmışdır və uğurlu əməliyyatlar üçün bütün zəruri variantları təklif edir. Bu sahəyə usta alternativ yanaşma konversiyanı qoruyur, artırır və yüksək sabit gəlir yaradır. 1xbet Tərəfdaşlıq Proqramı reklamverənin özü tərəfindən yaradılmış qədim bir tərəfdaşlıq proqramıdır. Bununla belə, onun bir çox üstünlükləri var, o cümlədən bazarda geniş təcrübə, bu da 1xbet tərəfdaşlıq proqramını rəqiblərindən fərqləndirir.
Tərəfdaşın istənilən növ potensial müştərilərlə əlaqə saxlamaq üçün sürücülük vəsiqəsi yoxdur ki, bu da Tərəfdaşla Dəstək Xidməti arasında veb saytın təşviqi və ya veb saytlar ilə bağlı rəqabətə səbəb ola bilər. Şirkət Tərəfdaşa əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Sazişə hər hansı dəyişiklik və ya əlavə etmək hüququnu özündə saxlayır. Hər hansı dəyişiklik və ya düzəliş Tərəfdaşın Resurslarında dərc edildikdən dərhal sonra daxil ediləcək. Şirkət Tərəfdaşa bu cür dəyişikliklər barədə məlumat vermək səlahiyyətinə malikdir, lakin buna borclu deyil. Tərəfdaş Sazişdə və Tərəfdaşın Resurslarında edilən hər hansı bir dəyişiklik üçün məsuliyyət daşıyır. Dəyişikliklərin dərc edilməsindən sonra Tərəfdaş Proqramında iştirak Tərəfdaşın Sazişin cari versiyasını qəbul etməsini təşkil edir.
İstifadə olunan reklam materiallarına Şirkətin məhsullarını tanıtmaq üçün istifadə olunan mətn, qrafika, audio, video və hibrid marketinq materialları daxildir. Affiliate IQ, Qardaşlıq və Tərəfdaş arasında bir tərəfdaşlıqdır və Tərəfdaş, Şirkətin əmanətlərinə yeni istifadəçilər cəlb etmək və komissiya qazanmaq məqsədi ilə Şirkətin məhsulları üçün reklamları Tərəfdaş Resurslarında yerləşdirir. Agentlər broker kimi çıxış edərək oyunçular və 1xBet arasında rahat əməliyyatlar təmin edirlər. Bir çox oyunçu məlumatların açıqlanmasını qorumaq və ya nağd puldan istifadə etmək üçün bu seçimi üstün tutur.