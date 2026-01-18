Deadpool va Wolverine striming: internetda tomosha qilish uchun eng yaxshi joylar?
Foydalanuvchilar filmni juda qiziqarli deb bilishadi va siz step-paketli filmlarni tomosha qilishingiz mumkin, bu esa mijozlarga uning ham step, ham komediya bilan to'ldirilganligini aytib beradi. Iste'molchilar tavsiyalari va uskunaning yulduzcha reytinglari foydalanuvchilarga eng yangi qurilma haqida ko'proq ma'lumot olish va bu ularning nazarida to'g'ri qurilma ekanligini hal qilish imkonini beradi. Streaming bilan bir qatorda, siz filmni Barnes & Commendable dan DVDda, shuningdek, Zavvi, Barnes & Good dan Blu-beamda topishingiz mumkin.
Wade qaytib keldi
- Filmda Dedpul oʻz olamini yoʻq qilish uchun yetarli vaqt ajratish kuchidan (Variance Power (TVA) voz kechish uchun boshqa olamdan uzoqlashishni istamagan Wolverine bilan yaqindan hamkorlik qiladi.
- Foydalanuvchilar eng yangi DVD-ning eng yangi filmlar sifatini maqtashadi, masalan, filmning tafsilotlari 4K ichida ajoyib ko'rinadi.
- Iste'molchilar o'z filmlarining bosqichma-bosqich ishlab chiqarilgan kontentidan foydalanadilar, bu esa sizni yangi sekin harakatlanuvchi sahnalar va ta'sirchan janglarni ta'kidlaydigan xaridorlarga aylantiradi.
- Dostonni yoqtirganlar uchun, siz ijodiy jamoalar tufayli yangi qayta ishga tushirish xususiyatlarining sikllarini bilasiz va siz vaqtlarni chiqarasiz, chunki u aslida Mahershala Ali tomonidan ishga tushirilgan.
Logan va siz Deadpool variantlari "Nicepool" va siz ularni Kassandraga hujum qilayotgan ikkilanish toifasida boshqaradigan "Dogpool" bilan uchrashishingiz mumkin. Go Affect TVA Loganning jadvalini o'zgartira oladimi yoki yo'qmi, amin emasligini tan oladi va juftlik ikkalasi ham beixtiyor kurashadi. U Laura, Elektra, Blade va siz Gambitdan iborat raqiblar sinfi tomonidan topiladi. Wade ittifoq tuzishni nazarda tutadi va siz Laura Loganni – o'zlarining X-Menlaridan yangi o'limlarga sabab bo'lgan avvalgi harakatlaridan afsuslangan holda – ro'yxatga kirishga ko'ndirishingiz mumkin. Yangi qarshilik ko'rsatuvchilari Kassandraning odamlarini chalg'itadi, siz esa Wade bo'lasiz va siz Logan Juggernautning dubulg'asi yordamida uning kuchini to'xtatishi mumkin.
Eng yangi Voidni boshqarish uchun TVA bilan shartnoma tuzgan Kassandra Jonnini o'ldiradi va siz Wade va Loganni yangi jonzot Aliotdan yeyishingiz mumkin, ammo sheriklar undan qochishadi. 2018-yilda Go Wilson qiz do'sti Vanessa Carlylening yangi o'limini to'xtatish uchun Cable'ning go-out-take safar birligidan foydalanadi. Keyin o'zining Yer-10005 dunyosidan Yer-616 tomon, ya'ni yangi "Muqaddas jadval" deb ham ataladigan, siz bilan haqiqatning Qasoskorlariga qo'shilishni istaydi. U Baxtli Hogan tomonidan rad etiladi va siz ularning o'z dunyosiga ega bo'lishingiz uchun ishlab chiqarilasiz. Olti yil o'tgach, Go Vanessa bilan ajraladi, niqobli yollanma Deadpool bo'lishdan voz kechadi va do'sti va sobiq X-Force a'zosi Peter Understanding bilan birga ishlatilgan avtomobil sotuvchisi bo'lib ishlaydi. "Barcha filmlar, ehtimol, alohida-alohida suratga olinadi, ammo Deadpool va Wolverine birgalikda dam olish kunlaridagi ushbu turdagi kulgili firibgarlik xabarlaridan foydalanib, kengroq jamoaga bo'lgan muhabbatni qayta uyg'otadigan yo'nalishdagi yuqori harakatlarni belgilaydi", dedi Robbins. Hurmatsiz hazil, yuqori oktanli qadam, iliq lahzalar va siz Wonder muxlislarini quloq kanalidan quloqqa tabassum qilishga majbur qiladigan kameo qat'iyatli atıştırmalıklarni topasiz…
Deadpool va Wolverine’ga egalik qilish bo‘yicha onlayn ma’lumotlarni Disney’ingizga qo‘shimcha ravishda onlayn translyatsiya qilish
Rayan Reynolds o'z rolini hurmatsiz va oxirgi marta devorni sindirib tashlaydigan yollanma askar Dedpul rolini takrorlaydi, siz esa Hugh Jackman g'alaba qozonib, g'amgin qaytishingiz mumkin va siz shafqatsiz Wolverine bo'lasiz. Film o'zgaruvchan harakatlar, qiziqarli hazillar va kutilmagan burilishlarga to'la bo'lgan jilovsiz haydovchilikni va'da qiladi. Dedpul va siz Wolverine u bilan birga amaliy bo'lmagan missiyaga tashlanganligi sababli, tadqiqotchi shaxslar bir qator kulgili va aqldan ozgan tajribalarda to'qnashadilar. Dedpul va Wolverine premyerasi 2024-yil 22-iyulda Nyu-Yorkdagi David H. Koch teatrida bo'lib o'tdi va siz 26-iyul kuni AQShda MCUning beshinchi bosqichi roli sifatida premyerasi bo'lib o'tishi mumkin.
- Javoblarimiz bo'lmaguncha, siz Devid S. Goyerning Blade filmlaridan tashqari trilogiyasini ko'rib chiqishingiz mumkin; uchta OG ishtirokining barchasi jonli efirda, ularda vital+ ro'yxatdan o'tish mavjud.
- Odamlar filmdagi jismoniy zo'ravonlik darajasi haqida aralash fikr-mulohazalarni bildirishadi, ba'zilari so'ralgan eng so'nggi dozani haddan tashqari deb bilishadi, ba'zilari esa buni juda g'ayrioddiy deb bilishadi va ba'zida siz yumshoq bo'lishingiz mumkin.
- Filmni Shawn Levy boshqaradi, chunki u nashr etgan ajoyib ssenariyda Rayan Reynolds, Rhett Riz, Pol Vernik va Zeb Uells ishtirok etgan.
- Mutaxassislar Reynolds va Jekmandan tashqari yangi seriallarni yangi hazillar bilan birga tan olishdi, ammo filmning to'liqligiga unchalik ishonishmadi.
- Go yangi TVA Loganning oldingi qismidagi voqealarni o'zgartirishi mumkinligini va uni yangi bo'shliqdan qochish uchun u bilan ishlashga ko'ndirishini aytadi.
Kassandra "Qarshilik"ga nisbatan muxlis Pyro tufayli aldanadi 1xbet skachat va siz deyarli o'lib ketishingiz mumkin, Logan esa Veydni eng yangi dubulg'ani yo'q qilishga ko'ndirmaguncha. Kassandra o'zini tuzatadi va siz Logan uchun atrof-muhitga yaxshi portal ochish uchun yaxshi Sling Ring sarflaysiz va Veydni qo'lga kiritishingiz mumkin. "Qarshilik"da langarni o'zgartirish mumkin emasligi aytiladi, xususan, bu versiya orqali, bu multikosmos haqidagi yangi dahshatli Wolverine deb aytiladi.
Yaqinda "Foundation" serialining muallifi yangi rezyumeni tushunish juda qiyin bo'lganidan "hayron" ekanligini aytdi va uning silliqligi nozik, qo'rqinchli, harakatga asoslangan yondashuvga ega bo'lganlar uchun eng mos kelishini ta'kidladi – va siz, ehtimol, ishtiyoqli Rentgenga ega bo'lishingiz mumkin. Foydalanuvchilar uni ajoyib film deb bilishadi, shuning uchun uning hazillarini maqtashadi, chunki u ajoyib harakatga ega bo'lgan kulgili hazillarni ham maqtashadi. Eng so'nggi 4K videolarning sifati juda yaxshi, shuningdek, film benuqson ishlaydi, bu esa mijozlarni boshidan oxirigacha bosqichma-bosqich ishlab chiqarilganligi haqida batafsil ma'lumot berishga majbur qiladi. Ba'zi foydalanuvchilar uni pulga arziydi deb o'ylashsa-da, boshqalari narxlarni yomon deb bilishadi. Yangi zo'ravonlik haqidagi eng yaxshi film aralash sharhlarga ega, bu esa foydalanuvchilar hujumdan uzoqroq tutilgan yangi shubhali dozani qadrlashlariga olib keladi, ammo ular ba'zan juda qonli bo'lishini ta'kidlaydi. Deadpool va Wolverine – bu Surprise dunyosidagi bir nechta chinakam mashhur elektron pochta xabarlarini birlashtirgan juda kutilgan bosqichma-bosqich komediya blokbasteri.
Uchinchi Deadpool filmining ishlab chiqilishi dastlab 20-chi Millennium Foxda 2016-yil noyabr oyida boshlangan, ammo Fox 2019-yil fevral oyida Disney tomonidan sotib olinganida Question Studiosga o'tkazilishi mumkin. Levi 2022-yil fevral oyida sizga bosh rolni ijro etishda yordam berish uchun yollangan, o'shanda Riz va Vernik avvalgi videolarni qayta yozish uchun qaytib kelishgan. Yangi innovatsion jamoa hikoyani hal qilishda qiynaldi, toki Jekman 2022-yil avgust oyida Wolverine Foxning X-Guys filmlar to'plamidan chiqib ketayotganda o'z rolini takrorlashga qaror qilmaguncha. X-Men videolari va boshqa Surprise filmlaridagi boshqa aktyorlar ham ajoyib ko'p olamli filmlarga qaytishdi va bu Foxning Surprise videosiga yordam berish uchun yaxshi sovg'a bo'lib xizmat qiladi. Suratga olish ishlari dastlab 2023-yil may oyida Pinewood Studios, Bovingdon Studios va Buyuk Britaniyadagi Norfolk va Los-Anjelesda boshlangan.
Rayan Missuri okrugi kolleji yoki universitetini ingliz/ijodiy ijodkorlik bo'yicha yaxshi bakalavr darajasiga ega bo'lgan holda tugatgan. U umr bo'yi ajoyib komikslar muxlisi va siz "Taxtlardan o'yin" va "Ajdaho uyi" kabi filmlarning ashaddiy tomoshabiniga aylanishingiz mumkin. Yangi MCU Blade va Wesley Snipesning olomon o'yiniga qaytish o'rtasida yangi Daywalker pop jamiyatining qon oqimiga qaytdi – bu nuqtadan boshlab kimningdir tasavvuri. Javoblarni topishingizga qarab, siz David S. Goyerning Blade filmlaridagi trilogiyasini qayta ko'rib chiqishingiz mumkin; uchta OG ishtiroki Premium+ obunasi bilan onlayn translyatsiya qilinadi. Agar siz Snipesning qahramon sifatida qaytishini istasangiz, Deadpool & Wolverine Disney+ obunasiga ega onlayn translyatsiya qilinadi. Odamlar sizning filmingizning bosqichma-bosqich postlaridan foyda olishadi, ular sizni yangi sekin harakatlanuvchi sahna qismlarini ta'kidlaydigan mijozlarga ega qiladi va siz ajoyib janglarni ko'rishingiz mumkin.
Yangi filmning ovoz yozuvi Rob Simonsendan farqli reytingga ega va siz bir nechta qo'shiqlarni, shuningdek, Madonnaning maxfiy ketma-ketliklar uchun "Including a great Prayer" qo'shig'ini taqdim etishingiz mumkin. Deadpool & Wolverine – bu rentgen tomonidan baholangan eng qadimgi MCU filmi bo'lib, sizni Deadpoolning avvalgi videosida aniq gol urishga undaydi. Ushbu voqeani kuzatganlar uchun, yangi qayta ishga tushirish innovatsion jamoalar tufayli siklli bo'lganini bilasiz va siz Mahershala Ali bilan namoyish etilganligi sababli sanalarni chiqarishingiz mumkin.
Foydalanuvchilar yangi DVD-ning yangi video sifatini to'ldirishadi, masalan, filmning 4K ichida qanchalik ajoyib ko'rinishini batafsil bayon qilishadi. Dunyo bo'ylab film 233,3 million dollarni saqlab qoldi va butun hafta oxirida global daromadini 438,3 million dollarga yetkazdi. Yangi muxlislar zavqlanishdan to'xtamaydilar, ammo ularning mavjudligi ikkinchi nafas olishlariga olib kelishi mumkin. "Deadpool & Wolverine" bank xizmatlari barcha videolar bilan bog'lanishda siz, albatta, oldinroq kelgansiz, aqldan ozgan dollarlar va havolalardan kelib chiqqan ajoyib chalkashliklar bilan to'ldirilgan. Bu juda aqldan ozgan edi, men Deadpool & Wolverine ichida ba'zi aqldan ozgan shov-shuvlar bo'lganligi haqida eshitgan edim.
So'nggi ikkita Deadpool filmi, biri ikkinchisi Rentgen reytingiga ega bo'lib, yigirmanchi 100 yillik Fox tufayli taqdim etildi va chiqarildi. Disney 2019-yilda kompaniyani sotib oldi va X-Males va Buyuk Beshlikni kattaroq Savol portfeliga olib chiqdi. "Deadpool va siz Wolverine's" filmining boshlanishi Marvelning San-Diego Comic Ripoff paneli bilan bir vaqtga to'g'ri keldi, unda joriy film rekordi namoyish etildi va muxlislarga eng yangi franshizaning kelgusi yillarga qanday yo'l tutishi haqida tasavvur berdi. "Deadpool & Wolverine" hafta oxiri kassa ma'lumotlarini buzdi, boshida 205 million dollarlik chiptalar savdosini amalga oshirdi, bu 2024-yildagi eng yaxshi birinchi film va ilgari R reytingiga ega bo'lgan film edi. Emma Corrinning sirli roldagi yangi aktyorlar tarkibiga qo'shilishi bilan, film Deadpool va Wolverine kabi taniqli aktyorlar uchun yangi yorqinlikni taqdim etadi. Yuqori oktanli pogʻona, kulgili hazil va kuchli zaminning aralashmasi Deadpool & Wolverine-ni oʻzingizning Surprise Cinematic World muxlislari uchun majburiy tajribaga aylantiradi va siz bundan ham koʻproq narsani qila olasiz.
"Deadpool & Wolverine" filmidan yangi kuchli film kassa daromadlarining pasayishini Question Cinematic World filmiga olib bordi. Disney so'nggi yillarda superqahramonlar uchun filmlar namoyish etayotgan bozorni to'ldirib yubordi va kassada o'z ulushiga erishishga intilishi sifatning pasayishiga olib keldi. MCU haqidagi avvalgi yozuvlar singari, "Deadpool & Wolverine" ham muxlislarning ishtiyoqidan foydalandi. Tomoshabinlar spoylerlardan qochish uchun filmni birinchi yakshanba kuni o'qishni juda xohlashdi. Disney yangi filmning mazmun mo''jizasining katta qismini saqlab qoldi va ular namoyish etilishidan oldin cheklangan miqdordagi namoyishlarni taklif qilishi mumkin.
Go o'z rahbarlaridan xabardor bo'lmagan holda o'zini tutishga urinishda bitta Paradoxni aniqlaganida, Contradiction Wade va siz Loganni vaqt oxiridagi sahro bo'lgan Bo'shliqqa olib boradi. Wade yangi TVA Loganning avvalgisidagi voqealarni o'zgartirishi va sizni yangi Bo'shliqni tark etishga undashi mumkinligini aytadi. Ikkalasi ham Johnny Storm bilan birga qo'lga olinadi va siz yangi kuchli Kassandra Novaga, X-People rahbari Charles Xavierning shafqatsiz egizak singlisiga topshirishingiz mumkin.