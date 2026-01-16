Leiemarkedsundersøkelsen

Hver måned øker datasettet med rundt tre tusen leiekontrakter. Utregningen baserer seg på flere tusen nye husleiekontrakter som opprettes hver måned på Husleie.no Å kjøpe bolig er en stor investering, men mange boligkjøpere gjør vanlige feil som kan føre til ubehagelige overraskelser. Det er viktig å føre opp både inntekter og fradragsberettigede kostnader i skattemeldingen. Skatten på utleieinntekter avhenger av hvordan eiendommen brukes. Deretter kan du justere parametere som lånerente, oppussingskostnader, ny eiendomsverdi, refinansiering og mer.

Først legger du inn forutsetningene for bilkostnadene. Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering er bare noen av fordelene ved å velge leasing. Nedenfor finner du eksempel på en saksgang ved inngåelse av en leasingavtale. Det å inngå en leasingavtale med oss er en enkel prosess for deg som ønsker å bli, eller allerede er, kunde.

Å sette en altfor høy eller lav pris kan også medføre mer jobb i form av at folk enten ikke er interessert, eller du vil motta så mange henvendelser at det blir vanskelig å holde orden.

Ser du på historikken de siste 25 årene i Norge har prisutviklingen vært svært god for de som eier bolig.

– Jeg anbefaler også å ha et bevisst forhold til utviklingen i boligprisene, sier analytikeren.

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leietaker og utleier av boliger.

Imidlertid forutsetter det at samme beløp er ført opp som inntekt i skattemeldingen det året arbeidet ble utført. Kostnader med å få eiendommen i en bedre stand eller endringer av boligen, regnes som påkostning. Det vil si kostnader knyttet til arbeid som utføres for å sette eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært i. Du kan få fradrag for bolig- og innboforsikring som knytter seg til den utleide boligen. Et eventuelt overskudd skattlegges opp mot 50,6 prosent.

Legg inn informasjon om utleieboligen så kalkulerer vi en estimert husleie. Vil du prøve utleiekalkulatoren vår? Enten du allerede leier ut en bolig eller vurderer å starte med utleie, er vår utleiekalkulator et uvurderlig verktøy. Ved utleie av sekundærbolig er leieinntektene som regel alltid skattepliktige. Det beregnes vanligvis som årlig brutto leieinntekt delt på kjøpesum eller markedsverdi, og oppgis i prosent. Yield er et nøkkeltall som viser hvor lønnsom en utleiebolig er, basert på forholdet mellom leieinntektene og eiendommens verdi.

Det kan være tidskrevende å finne en korrekt leiepris for din utleiebolig. Dette datasettet blir oppdatert kvartalsvis med nye signerte leiekontrakter, slik at kalkulatoren følger prisutviklingen i leiemarkedet. For å beregne leieprisene bruker vi utregningsmodell som tar for seg alle signerte leiekontrakter i vår database de siste 12 månedene.

For å drive utleievirksomhet er det imidlertid en god del viktige momenter du som utleier må være klar over. Ved utleie av bolig som du selv ikke bor i, skal leieinntektene inntektsføres. Vurderer du å kjøpe en utleiebolig som en investering?

I tillegg utleiekalkulator er det viktig å opplyse om størrelse, hva som følger med og beliggenhet. Alle rom bør tas bilde av, og standarden på boligen bør komme godt frem. Å sette en altfor høy eller lav pris kan også medføre mer jobb i form av at folk enten ikke er interessert, eller du vil motta så mange henvendelser at det blir vanskelig å holde orden.