7 Fakta Kasino di Bandung, Beroperasi Hanya 3 Hari, Disamarkan Jadi Tempat Futsal

DPRD Tak Setuju Kasino Kembali Dilegalkan di Jakarta: Pasti Nabrak Aturan!

Pertama, Anda tak perlu keluar rumah saat ingin bertaruh karena kasino online memungkinkan Anda untuk mengakses layanan melalui perangkat PC ataupun ponsel tanpa terbatas dengan tempat. Dia menerangkan banyak negara melegalkan judi tetapi pemainnya merupakan orang asing. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, penolakan terhadap legalisasi kasino merupakan keniscayaan. Dia mengutip temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut potensi perputaran uang dari judi online pada tahun 2025 bisa mencapai Rp1.200 triliun. Wacana legalisasi kasino ini mencuat sejak awal Mei lalu, berawal dari Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar yang menyinggung hal ini ketika rapat dengan Kementerian Keuangan. Dia mengatakan judi kasino menyasar kelas menengah atas, dan oleh karenanya berbeda dengan judi online.

Lewat akun X (Twitter)-nya, Susi menyatakan, “Kasino jauh lebih terukur dampaknya. Judol (judi online) dan pinjol (pinjaman online) harus dihentikan.”

Kebijakan ini dilakukan agar perjudian tidak lagi dilakukan secara diam-diam.

Akan tetapi, dana sebesar itu rupanya tidak mengalir ke pemerintah, namun jatuh ke tangan oknum-oknum yang melakukan perlindungan.

Sejarah mencatat, kasino memang pernah dibuka secara resmi di tanah air dan memberi keuntungan besar ke pemerintah. “Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” ungkap Galih. Sebagai informasi, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita mengusulkan agar Indonesia meniru negara Arab yang menjalankan kasino. Oleh karena itu, kata Huda, pihaknya menilai agaknya sulit melegalkan judi kasino ini.

Sejak 2005, hampir semua tempat judi yang ada di Marina sudah ditinggalkan dan terbengkalai. Kompleks pertokoan tua bernama Marina City Waterfront di pulau itu menjadi saksi Batam pernah menjadi pusat judi paling akbar di Semenanjung Malaka. Terbunuhnya seorang warga mengungkap dugaan kolusi pejabat. Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penduduk dan sektor pariwisata yang terus berkembang, memiliki pasar besar untuk hiburan kelas dunia. Negara memisahkan ruang moral dan ruang ekonomi, dengan tetap mengakomodasi keyakinan masyarakat Muslim tanpa menghambat sektor pariwisata yang potensial.

Vidya menjelaskan, bila dilihat dari aspek ekonomi, tidak bisa dipungkiri aktivitas kasino berdampak positif dalam jangka pendek. Pajak yang didapat dari kasino ini mencapai Rp25 juta per bulan, angka fantastis di masa itu—setara dengan ratusan miliar rupiah sekarang. Pada 1967, Ali Sadikin membuka kasino di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, demi mengatasi krisis anggaran pembangunan Jakarta.