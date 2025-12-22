Лот в трейдинге: понятие, значение и основные аспекты

Что такое лот на Форекс: особенности и способы расчета

Пусть каждый лот в вашей сделке будет не случайным, а осознанным решением — на основе анализа, расчёта и уверенности. В применении к слову лот на фондовой бирже используются такие термины как полный лот, неполный лот, нефасованный лот, фасованный лот. После активации в левом верхнем углу терминала появляется панель управления, и каждая сделка, заключённая через неё будет иметь одинаковые параметры.

+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»

Понятие «золотник» использовалось также для обозначения чистоты золота.

Эти значения можно найти в спецификации контракта, например, в МТ4.

Соответственно один пункт по четырёхзнаку на долларовом счёте будет равен 1 доллару, а на центовом одному центу.

С помощью Forex Club Libertex Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены и совершать выгодные сделки на Форекс. Теперь нам нужно понять, как рассчитать стоимость лота на Форекс, чтобы в случае срабатывания защитного ордера, потери не превышали 2%. У нас обозначена цена открытия сделки по валютной паре EURUSD, а в поле «цена закрытия» мы прописываем уровень стоп-лосс, устанавливаемый исходя из собственной стратегии. Получается, что чем крупнее размер лота на Форекс, тем выше требуется маржа для обеспечения сделки, и следовательно эквити снижается. Мини лот в 10 раз меньше стандартного, то есть это 0,1 от целого числа. На долларовых, то есть стандартных, или как еще говорят классических счетах, это , а один пункт на четырёхзначных котировках равняется 10 единицам.

Что такое контракты CFD и как ими торговать

На стандартных счетах открытие сделок на столь небольшие суммы не предусмотрено. Правда, есть у центовиков один минус — в 1000 раз уменьшается не только объем сделки, но и потенциальная прибыль. Потому в профессиональном трейдинге, где стоит цель окупить потраченное время и заработать, центовые счета не используются. Если использовать фиксированный процент риска на каждую сделку, плечо роли https://forexby.com/ не играет. Чем выше лот, тем больше стоимость пункта и тем быстрее расходуется депозит при убытке.

лот на фондовой бирже

Кроме размера, важно также учитывать понятие «лота» при расчете 1 лот это сколько прибыли и убытка. Так как цены на рынке постоянно меняются, прибыль или убыток от позиции будет зависеть от размера лота. Например, если трейдер купил 2 лота по цене 1 доллар за единицу и продал их по цене 2 доллара за единицу, то его прибыль составит 2 доллара за каждый лот.

Если проявить настойчивость, то можно купить золото или серебро через фьючерс.11 июл. Во время торгов на аукционе выставляемый на продажу лот состоит из одного или нескольких однородных по качеству предметов, вещей, наборов. Каждому аукционному лоту присваивается порядковый номер и устанавливается своя аукционная цена в ходе торга. Рассмотрим ситуацию, когда вход в рынок осуществляется по цене 1,13827. Уровень стоп-лосс, согласно нашей стратегии, устанавливается на 1,13363.

Что такое 1 лот в Форексе?

В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 акций. В зависимости от базовой валюты вашего счета, вам нужно будет соответствующим образом пересчитать стоимость пипса. Помните, что значение пипса всегда будет отличаться для разных валютных пар в зависимости от валюты котировки. Например, при торговле EURUSD значение пункта будет отображаться в USD, а при торговле EURGBP – в GBP.

Итак, лот это как правило целое число, которое больше или равно 1. Например, акции могут продаваться пакетами по 1, 10, 100, 1000 шт. (число ценных бумаг всегда равно единице с нужным количеством нулей). Такие лоты на фондовых рынках считаются полными или круглыми.

Вы можете пройти через процесс обучения с гораздо меньшим риском и избежать существенных потерь. У LiteFinance по всем индексам размер одного полного стандартного лота соответствует одному контракту. Но при расчете стоимости лота нужно учитывать процент маржи и валюту контракта, размер и стоимость тика. В торговых советниках первоначальный размер лота выставляется в параметре «Lots».