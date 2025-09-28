L’Inter trema, come si fanno a rifiutare 70 milioni di euro | Lo impacchettano e lo cedono

Inter con le mani legate davanti all’offerta da capogiro per il nerazzurro. Settanta milioni di euro non si possono rifiutare.

Risultati di questo scorcio di stagione e Lookman a parte, nel suo è complesso è stato un mercato importante per l’Inter, passata nel frattempo da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. In primis il diktat di Oaktree è stato rispettato dalla squadra mercato nerazzurro.

L’idea era chiara sin dall’inizio: abbassare l’età media del gruppo squadra, un tempo quello della media più alta d’Europa. E ora sotto i 30 anni. Stessi obiettivi del precedente ciclo, fiducia totale nei confronti di Chivu.

Ma soprattutto la dirigenza nerazzurra è riuscita a blindare tutti i suoi uomini chiave, con i big che hanno visto i loro contratti rinnovati e prolungati. Sembrava che l’ossatura della squadra, pilastro delle ambizioni scudetto, fosse al sicuro da qualsiasi assalto esterno, un vero e proprio “muro”. E invece no.

Una cifra del genere, 70 milioni di euro, rappresenta un’offerta che definire “irrinunciabile” è un eufemismo, anche per un club di alto livello. È una somma che garantirebbe all’Inter una plusvalenza colossale, capace di risanare parte del bilancio, ossigeno vitale per il club.

Assalto frontale

Il giocatore finito nel mirino è Alessandro Bastoni, il difensore mancino, classe ’99, che ha conquistato tutti a suon di prestazioni e leadership. L’interesse arriva dal Chelsea, un club noto per la sua capacità di spesa e per la ricerca costante di giovani talenti di prospettiva. I Blues sono pronti ad affondare il colpo.

Questa è la cifra che può spezzare il legame tra il nerazzurro e la sua squadra del cuore. Sebbene Bastoni sia legatissimo all’ambiente interista, dove ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, con un ingaggio da 5,5 milioni netti a stagione, le lusinghe inglesi sembrano aver fatto breccia.

L’eco d’Oltremanica

Secondo la stampa inglese l’affare, seppur complesso, è fattibile. E l’eco che arriva d’Oltremanica incute paura nei tifosi interisti, considerando che Bastoni è uno dei leader nel suo ruolo, a livello mondiale.

Ma quella cifra è tanta roba. Maresca infatti vede in Bastoni il profilo ideale per rafforzare la sua difesa, specialmente dopo l’infortunio del giovane Levi Colwill. E chi meglio di Bastoni può ricoprirlo. Il Nazionale Azzurro ha tutto.

Un obiettivo primario

Solido e performante in fase d’impostazione, a suo agio con la palla tra i piedi, Bastoni si adatterebbe perfettamente alle esigenze del campionato inglese. La sua esperienza, nonostante la giovane età, lo rende un obiettivo primario per i Blues che vogliono tornare ai vertici.

Un’offerta di 70 milioni di euro, però, per un difensore rappresenta un’opportunità economica troppo ghiotta. Si profila: sicuramente conterà la volontà del giocatore, ma l’Inter potrà fare muro fino a certo punto. Poi, ob torto collo, dirà sì al suo viaggio verso Stamford Bridge.