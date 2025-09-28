Buona la seconda | Inter, stavolta si chiude. I tifosi preparano una super festa d’accoglienza

Mercato sempre vivo in casa Inter. Marotta prepara il rilancio: così si chiude I tifosi preparano una super festa d’accoglienza.

Le prime settimane di calciomercato estivo in casa Inter non sono state prive di complessità e qualche intoppo. La dirigenza nerazzurra, con Beppe Marotta in testa, ha dovuto muoversi con attenzione tra le necessità di bilancio e le richieste dei club. Per tutto il resto c’è stato un grande no, di cui ancora se ne parla.

Ademola Lookman ha scandito i giorni feriali e festivi di questa estate. L’Inter è uscita subito allo scoperto, anche a un passo dal prendere l’attaccante nigeriano. Ma l’Atalanta ha eretto un muro invalicabile attorno al suo attaccante, non c’è stato nulla da fare.

La ricerca di rinforzi mirati, capaci di innalzare il livello tecnico della rosa, ha portato i dirigenti a sondare diverse piste. L’approccio, come spesso accade, è stato cauto, talvolta persino troppo, ma non per questo efficiente.

Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato giorno e notte, spesso sotto traccia, per evitare rialzi improvvisi dei prezzi. Ora, però, sembra davvero arrivato il momento della svolta decisiva, del “colpo” che infiammerà l’ambiente.

I tifosi dell’Inter incrociano le dita, pronti a esplodere di gioia

Dopo i primi tasselli sistemati, l’Inter è pronta a mettere a segno l’acquisto che tutti aspettano. L’ottimismo filtra da Viale della Liberazione: la lunga attesa sta per finire. La dirigenza, forte anche di un bilancio consolidato e di un’ottima gestione finanziaria, è passata alla fase operativa più aggressiva. I tifosi incrociano le dita, pronti a esplodere di gioia.

Il nome caldo è quello di Manu Koné, centrocampista francese, classe 2001, nazionale ivoriano attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach. Già nel mirino da tempo, la trattativa per il centrocampista giallorosso sembra aver avuto l’accelerata finale negli ultimi giorni.

Chiodo fisso

Koné rappresenta il profilo ideale per dare dinamismo e fisicità al centrocampo di Cristian Chivu. Un affare che, finalizzato come sembra, sarebbe un’ulteriore dimostrazione della capacità dell’Inter di intercettare talenti giovani ma già pronti. Le cifre circolanti parlano di una operazione importante, ma diluita nel tempo con una formula che accontenta tutti.

Marotta avrebbe dunque preparato il rilancio vincente, superando la concorrenza di altri top club europei e aspettando ulteriori novità, l’entusiasmo è alle stelle: i tifosi interisti non aspettano altro che l’annuncio ufficiale per celebrare il nuovo acquisto, chiude con un passato agrodolce è rilanciando le loro ambizioni. Un chiodo fisso.