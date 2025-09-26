Tonali, la mossa che nessuno si aspettava | Torna in Italia dai nemici di sempre

Il futuro di Tonali in Premier al capolista. Ecco la mossa che nessuno si aspettava, neanche lo stesso centrocampista del Newcastle.

Le voci di mercato che hanno animato l’estate non lasciavano dubbi: il futuro di Sandro Tonali era destinato a tingersi di bianconero. La Juventus, con Cristiano Giuntoli in cabina di regia, aveva intavolato trattative e mosse esplorative per riportare il centrocampista in Serie A.

Un’operazione complessa, ma che sembrava concretizzarsi con il passare delle settimane. Le consultazioni con l’entourage del nazionale Azzurro e con il Newcastle erano state avviate con discrezione e determinazione, prima ancora che la rivoluzione dirigenziale della Signora scattasse.

Si parlava di cifre importanti, di un progetto tecnico ambizioso e del forte desiderio del calciatore di tornare nel suo paese. Me nel mercato non sempre va per il verso giusto. Un po’ per la voglia del Newcastle di non svendere quell’investimento da circa 80 milioni di euro.

Un po’ per il poco margine economico dell’Inter, un po’ per la stessa convinzione di Tonali di continuare per il momento la sua carriera in un campionato top come quello inglese, arrivò il brusco stop nelle negoziazioni.

Il ribaltone

Tutto sfumato, anche perché nel frattempo Giuntoli era stato sostituito dalla Juve con Comolli, il quale aveva una visione diversa di mercato, votato a una ulteriore sostenibilità, oltretutto con un altro allenatore in panchina (Tudor) che non vedeva in Tonali il suo rinforzo più ambito.

Quando la pista che portava a Torino si è raffreddata definitivamente, l’attenzione si è spostata sulla Premier League. Il calciatore, attualmente al Newcastle, sembrava ormai destinato a restare in Inghilterra, con la testa proiettata unicamente sugli obiettivi dei Magpies. Nessuno poteva immaginare un ulteriore colpo di scena.

Un sussurro insistente

Dal mercato ecco un sussurro insistente ha cominciato a circolare nei corridoi degli addetti ai lavori. Una squadra italiana di primo piano, proprio una delle eterne rivali, starebbe preparando l’assalto decisivo per strappare Tonali alla Premier League. Una mossa clamorosa e totalmente inaspettata, soprattutto se la destinazione che si profila all’orizzonte è Milano, una città c’è Tonali conosce benissimo, dove è diventato fortissimo, crescendo di pari passi con un Diavolo in corpo.

Secondo varie indiscrezioni Tonali sarebbe proprio l’oggetto del desiderio interista, deciso a convincerlo nonostante un passato da rossonero. Una mossa figlia anche del fatto che Calhanoglu (o Frattesi) non è affatto sicuro di restare all’Inter. Da qui l’intenzione di guardarsi attorno per prendere l’erede del turco. Se l’affare va in porto, sarà un autentico colpo di magia.